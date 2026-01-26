Exposición en Londres muestra el pasado nuclear y el precario futuro de las Islas Marshall

El artista y activista contra el cambio climático David Buckland en la exposición "Komij Mour Ijin/Our Life is Here", en Londres

‍Un grupo de artistas está poniendo de manifiesto el impacto del cambio climático, el alza del nivel ‍del mar y las ⁠pruebas nucleares en las Islas Marshall tras viajar a esta remota nación del Pacífico en el marco de una expedición.

La exposición "Kõmij Mour Ijin/Our Life is Here", en el Museo Marítimo Nacional de Londres, presenta pinturas, esculturas, fotografías y videos que exploran la oscura historia de la nación y la amenaza a la que se enfrentan ‌sus habitantes.

Dirigido por Cape Farewell, un proyecto ⁠de arte cultural y clima ⁠fundado por el artista David Buckland, un equipo de artistas, escritores, científicos y cineastas se embarcó rumbo a las ‍Islas Marshall en 2023.

Visitaron varios atolones, entre ellos Bikini, donde Estados Unidos llevó a ⁠cabo pruebas de bombas nucleares ‌entre 1946 y 1958, como "Castle Bravo" en 1954, la mayor bomba estadounidense jamás detonada.

"'Nuestra vida está aquí' (...) se refiere a ellos. Es cómo podrían construir su vida entre la terrible historia y el futuro ‌potencial", dijo ‌Buckland a Reuters.

"Los atolones están a dos metros sobre el nivel del mar, no hace falta que el océano Pacífico se eleve mucho para hacerlos realmente inhabitables. Así que esa amenaza ​se cierne sobre ellos".

En la exposición, que se inauguró a finales de noviembre y permanecerá abierta hasta junio, se exponen obras que exploran la amenaza del avance de las aguas, así como fotografías de los habitantes de las Islas Marshall, tanto de artistas internacionales como locales.

Las Islas ‍Marshall, donde viven unas 40.000 personas, son uno de los países más vulnerables al alza del nivel del mar, que, según un estudio del Banco Mundial de 2021, hará que el 96% de la capital, Majuro, corra ​el riesgo de sufrir inundaciones frecuentes.

El año pasado fue uno de los tres lugares más calurosos registrados en el planeta, ​según la Organización Meteorológica Mundial, y científicos de la Unión Europea también confirmaron que las temperaturas ⁠medias han superado ya los 1,5 grados centígrados de calentamiento global durante más tiempo desde que se tienen registros.

Con información de Reuters