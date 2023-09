28S: Mujeres y diversidades marcharon en todo el país "contra las derechas, el ajuste y el FMI"

Miles de mujeres, diversidades, activistas independientes y organizadas marcharon esta tarde desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en defensa del "aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas", "contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional (FMI)", bajo el grito "la libertad es nuestra".

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la movilización convocada a las 16 con réplicas en las provincias, se llevó a cabo a partir de un proceso asambleario llevado a cabo luego de los resultados de las elecciones primarias del pasado 13 de agosto.

La marcha, en CABA, avanzó desde Plaza de Mayo en medio del canto "Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina", con un largo cartel con la consigna "28S, por el aborto por la ESI y por la vida, contra las derechas, el ajuste y el FMI" hasta llegar al Congreso, donde fue recibida con una batucada.

Frente al Congreso, la locutora Liliana Daunes leyó un documento en el que destacó que todas las calles del país fueron tomadas porque “sobran las razones para movilizarnos”.

“Apostamos a la unidad de acción, amplia y diversa para enfrentar a las derechas, al ajuste y al FMI”, sostuvieron en el texto.

Llamaron a defender el aborto “que ya es ley”, y exigieron “el acceso pleno a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el sistema de salud público y privado”.

Reclamaron, además, el “acceso universal y gratuito a todos los métodos anticonceptivos” y por la “aplicación afectiva de la educación sexual integral laica, feminista y no binaira en las escuelas”.

También se pronunciaron contra el “pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta”; “contra el extractivismo y decimos arriba los derechos de los pueblos originarios”; contra “la precarización laboral”; “no a la devaluación impuesta por el FMI y no a la dolarización”.

Y denunciaron “que quienes quieren cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, buscan avanzar en una ofensiva contra nuestros derechos” y reclamaron “basta de femicidios, trans-travesticidios y crímenes de odio”.

También reclamaron que cese la “justicia clasista machista patriarcal”, exigieron “la democratización del Poder Judicial”, la “libertad de Milagro Sala”, de la mapuche Jéssica Bonnefoi; y por la “aparición con vida de Tehuel”, el joven trans que fue visto por última vez en marzo de 2021.

Además repudiaron “todo ataque de tipo fascista como el intento de magnicidio contra la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), los crímenes de odio y la impunidad”, y “justicia por el asesinato de Facundo Molares”.

Cecilia Vélez (34), de la Ciudad de Buenos Aires, quien trabaja en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y participó de la marcha con una amiga por primera vez, dijo tener miedo "de lo que pueda pasar si gana (Javier) Milei con las mujeres, con los derechos de las personas en general, el aborto, y todo lo relacionado con la memoria".

Manu, de 7 años, con un cartel que dice “Libertad es que la educación siga siendo laica, pública, gratuita y de calidad”, contó que le pidió a su mamá participar de la marcha porque él estudia en una escuela pública y no quiere que “saquen Pakapaka”.

En la movilización estuvieron presentes Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que convocó “ante el avance de discursos fundamentalistas conservadores que pretenden cercenar nuestros derechos”, el grupo Ley Olimpia, Ni Una Menos, Mamá Cultiva y voceros del Malón de la Paz, entre otras agrupaciones y sindicatos.

Carina Herrera (48), de la Red Federal de Familias Monoparentales, portaba un cartel con la inscripción “Libertad será un Estado garante de los derechos para maternar”, y remarcó que se moviliza porque “el Estado tiene que ser garante para que no haya más niñeces empobrecidas. Las mamás que criamos solas para salir a trabajar tenemos pagar por lo menos entre 4 y 5 horas de cuidado. Esa es la realidad de aproximadamente 2 millones de mujeres que vivimos en este hermoso país”.

Verónica Gago, del colectivo Ni Una Menos, destacó la reacción de “movilizar, de ocupar la calle después de los resultados de las primarias”.

“El derecho al aborto es una de las cuestiones atacadas por la ultraderecha, en particular por Milei, pero también otros derechos como la educación sexual integral, la educación y salud pública”, alertó.

Liliana Ayala (54) forma parte de la cooperativa Federación Organizaciones de Base que realiza distintas líneas de trabajo como cerámica, herrería, limpieza de plazas, huerta y construcción.

Llegó al centro porteño desde el barrio Olimpo de Lomas de Zamora con compañeras que lo hicieron desde Valentín Alsina, Moreno y Burzaco.

"Hoy vinimos a apoyar al movimiento. Tenemos mucha adrenalina y hay que apoyar a todas las mamás. Hay que salir a la lucha, a la calle y estar atentas", indicó.

Y agregó que si gana el candidato de La Libertad Avanza (LLA) "pueden cerrar muchas cosas" como "la educación, el Ministerio de Mujeres" y también tomar medidas en contra del "aborto por el que tanto luchamos".

"Tenemos muchas compañeras que no están de acuerdo con el aborto, y eso se respeta también. Muchas están acá, vienen a voluntad", remarcó.

En tanto, Manu Mireles, activista y secretaria académica del Bachillerato Mocha Celis, quien denunció la semana pasada que fue agredida a golpes e insultos en dos ocasiones, sostuvo que "estamos para profundizar los 40 años de democracia y garantizar que todos los derechos que logramos desde el movimiento feminista y de la diversidad sexogenérica puedan seguir adelante”.

Para Nadia Flores (25), del área de género del movimiento social Darío Santillán, la movilización es para advertir que "si votan a Milei, se nos van todos los derechos por los que luchamos todas las mujeres en este tiempo, como el aborto".

"Desde un principio, las mujeres fuimos prácticamente las que no teníamos voz ni derecho, y ahora lograr todo esto y que se vaya por una persona que tiene otros ideales, que no estamos en sus planes directamente, creo que eso no va para este país", dijo.

Y agregó que "este es un grito de todas las mujeres que somos parte de la economía popular también. Este es un grito para que la gente entienda y las mujeres les enseñemos a nuestras hijas que también queremos que ellas tengan esos derechos".

Además de la movilización en la ciudad de Buenos Aires, las mujeres y diversidades marcharon en Rosario, la ciudad de Santa Fe; San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Viedma, Cipolletti, San Carlos de Bariloche, General Roca, Formosa, Lago Puelo, Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Además, en La Plata, Mar del Plata, Marcos Paz, Puerto Madryn, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Oberá, La Rioja, Santa Rosa y Salta capital.

Con información de Télam