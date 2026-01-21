Lentes 'Top Gun' de Macron acaparan atención de internet mientras los líderes se pelean por Groenlandia

56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos

‍Los lentes de sol de aviador de Emmanuel Macron han acaparado las miradas, con los usuarios de las redes sociales ‍debatiendo su elección de un ⁠look "Top Gun" cuando criticó al presidente estadounidense Donald Trump por Groenlandia durante su discurso en Davos.

En su discurso ante las élites mundiales en el Foro Económico Mundial anual en la estación de montaña suiza de Davos el martes, el presidente francés llevaba las gafas de sol oscuras y reflectantes que la marca francesa de lentes de lujo Henry Jullien dijo que le había regalado en 2024.

La oficina de ‌Macron dijo que la elección de llevar gafas de ⁠sol durante su discurso, que tuvo ⁠lugar en el interior, fue para proteger sus ojos debido a la rotura de un vaso sanguíneo. No confirmó la marca de las ‍gafas.

Memes, comentarios y especulaciones sobre el aspecto de Macron se dispararon en las redes sociales tras su discurso, ⁠con algunos partidarios alabando su ‌look y opositores tachándolo de rimbombante o especulando sobre su salud.

Un meme, con el titular "Duelo en Davos", tenía el estilo de una parodia de Top Gun, con Macron y Trump mirándose, ambos con trajes de vuelo de estilo militar, y Macron, que parecía ‌muy pequeño ‌al lado de Trump, luciendo unas gafas de sol de aviador de gran tamaño.

Las referencias a la película de 1986 protagonizada por Tom Cruise eran omnipresentes.

"Trump: ten cuidado... Macron está aquí", decía un usuario de las redes sociales ​en X, con una foto del presidente francés con las gafas de aviador. "¿No podría encontrar unas gafas más sobrias?", preguntaba otro usuario.

El periódico italiano de derechas Libero calificó a Macron de "gran fanfarrón".

Incluso algunos colegas de Macron se unieron a la acción.

Las búsquedas mundiales de gafas Henry Jullien también se dispararon, alcanzando su punto álgido en torno a las 7 ‍de la mañana del miércoles, según Google Trends. Un portavoz de la marca dijo que la empresa estaba recibiendo un número inusualmente alto de llamadas.

La firma de lujo francesa, propiedad del grupo italiano iVision Tech, dijo que el modelo que llevaba Macron era su Pacific S 01, ​con un precio de 659 euros (770 dólares) en su página web.

Las acciones de iVision Tech subieron casi un 6% el miércoles.

Durante su discurso, Macron ​calificó de "fundamentalmente inaceptable" la amenaza de Washington de imponer nuevos aranceles, incluso sobre el vino y el champán franceses, para doblegar ⁠la determinación de Europa y permitirle comprar Groenlandia.

Macron prometió que Francia se plantará ante los "matones".

