Los ejercicios militares de Taiwán vacían las calles y ralentizan el internet en Taipéi

Las personas usan sus teléfonos móviles después de recibir una alerta de emergencia nacional que simula un ataque con misiles mientras se refugian dentro de una estación de metro durante un simulacro de defensa aérea, en Taipéi, Taiwán

Por Yi-Chin Lee y ​Angie Teo

TAIPÉI, 13 ago (Reuters) - Las sirenas antiaéreas resonaron y las calles quedaron vacías el jueves en Taipéi, la capital ‌de Taiwán, durante los ‌simulacros anuales de ataque aéreo, en los que el Gobierno también limitó deliberadamente el acceso al internet móvil para simular lo que podría ocurrir en caso de un ataque chino.

Taiwán, que China considera parte de su territorio, se acerca al final de sus ejercicios militares anuales "Han Kuang", de diez días de duración, en ​las que el ⁠ejército ha practicado cómo hacer frente a una invasión china ‌y el Gobierno también ha organizado simulacros de ⁠defensa civil.

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El lunes, el Gobierno llevó a ⁠cabo su primer ejercicio de "ahogar" el internet móvil en el centro de Taiwán, y el ejercicio se repitió en la parte norte ⁠de la isla el jueves por la tarde.

Durante 30 ​minutos, la velocidad del internet móvil se ‌redujo drásticamente, aunque el acceso al internet ‌por línea fija y el wifi no se vieron afectados. ⁠El Gobierno había anunciado los simulacros con suficiente antelación.

La policía hizo que la gente abandonara las calles para buscar refugio en el interior de los edificios durante el simulacro de ataque ​aéreo, mientras ‌los autobuses y los automóviles se detenían a un lado de la carretera.

Amy Lin, de 33 años, dijo que el simulacro no la había inquietado demasiado, ya que estaba al corriente de él de antemano.

"Creo que ⁠si realmente hubiera una guerra, podría ser así: una situación en la que no hubiera absolutamente nada de internet", dijo en un centro comercial subterráneo de Taipéi.

El Gobierno de Taiwán, elegido democráticamente, rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín.

EJERCICIOS NAVALES ANTIBLOQUEO

Las partes militares de los ejercicios también han continuado.

El miércoles, las fuerzas armadas llevaron a cabo un ‌ejercicio contra el bloqueo durante las maniobras militares anuales, en las que la Armada y la Guardia Costera simularon la escolta de un buque mercante.

A Taiwán le preocupa desde hace tiempo que Pekín pueda intentar asfixiar a la isla con un bloqueo o una ‌cuarentena para obligarla a rendirse.

En junio, China comenzó a realizar lo que denomina patrullas de "aplicación de la ley" frente a la costa este ‌de Taiwán, lo ⁠que provocó la ira de Taipéi y suscitó preocupación en Washington y en algunas otras capitales occidentales.

(Reporte ​de Yi-Chin Lee y Angie Teo; reporte adicional y redacción de Ben Blanchard y Ann Wang en Nuevo Taipéi; edición de Lincoln Feast y Kate Mayberry; edición en español de Jorge Ollero Castela)