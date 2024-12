Quintela reflexionó sobre el rol de los líderes y la situación del país: "El estratega debe definir cuál es el mejor camino"

El gobernador Ricardo Quintela, brindó una masterclass en el salón Coty Agost del Paseo Cultural sobre "La táctica y la estrategia ante un contexto volátil y de incertidumbre", organizada por la escuela Facundo Quiroga. En su intervención, Quintela reflexionó desde su rol de militante político y como mandatario provincial, en su segundo mandato.

En es marco, el riojano debatió sobre el rol del estratega y aseguró: "Es el que debe analizar, evaluar, nutrirse de información para definir cuál es el camino que tiene que seguir para alcanzar el objetivo, y esa estrategia la tiene que tener muy reservada a los efectos de generar lo que Perón denominaba el efecto sorpresa. El estratega tiene la obligación y el deber de definir cuál es el mejor camino para alcanzar el objetivo que se ha planteado".

"Nosotros somos militantes, y la militancia es una forma de vida, es estar al servicio de una causa, no solamente una causa política, sino una causa social, una causa eclesiástica, una causa empresarial, y estar permanentemente trabajando y pensando de qué manera puede llevar adelante sus responsabilidades y sus obligaciones", sostuvo Quintela.

Experiencia política y liderazgo

En cuanto a su rol como lider provincial, el Gobernador sostuvo: "En nuestro caso, estamos frente a un gobierno de una provincia chica, de más de 420 mil habitantes, no obstante eso, nuestra provincia tiene muchas dificultades. Es una provincia humilde, simple sencilla, no pobre, que carece de algunos servicios, de algunas posibilidades, pero no somos pobres, porque tenemos una riqueza muy importante en nuestra gente, y eso lo deben valorar y autovalorarse".

En esa línea, se refirió a las dificultades que se presentan en la actualidad, con la gestión de un Gobierno libertario y advirtió: "Debemos tratar de debatir y discutir cuál es el camino que nosotros consideramos que debemos transitar para alcanzar el objetivo, que es simple y sencillo: lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra Patria".

Asimismo, enfatizó: "Nosotros- como Movimiento Nacional Justicialista- consideramos que tenemos la responsabilidad de gobernar para todos los argentinas, y con políticas públicas que alcancen a cada uno de los sectores, con políticas públicas donde cada uno de los sectores se sienta mínimamente contenido y complacido".

"Nosotros gobernamos para la persona, para familia, para administrar de la mejor manera posible los pocos recursos que tenemos para tener una política distributiva de oportunidades, para que puedan acceder a un alimento digno, a una educación digna, a una salud digna, cosa que hoy se le está negando no solamente a los chicos, sino a nuestros jubilados", destacó.

Para finalizar, el Gobernador destacó: "El modelo de país que nosotros planteamos, es un modelo de país que se desarrolla, cuyos habitantes se desarrollan, la comunidad se desarrolla, que tienen oportunidades. Para lograr ese objetivo hay que lograr una Patria más justa, más libre, más soberana, pero con esfuerzo, con sacrificio, con compromiso, con trabajo y con formación".

Un compromiso comunitario y estatal

El secretario de Ciencia y Tecnología y responsable del Instituto Visión Argentina, Hugo Vera, destacó la participación de dieciséis departamentos de la provincia en la clase magistral de Liderazgo para la Transformación. Resaltó el compromiso de los asistentes y subrayó que el Programa de Gobierno y Liderazgo tiene como objetivo "generar líderes, equipos y cuadros necesarios no solo para la provincia, sino también para el país".

"En el mismo Paseo Cultural, están dando comienzo al Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, a cargo del doctor Fernando Peirano. Estamos trabajando el Plan Estratégico 2025-2035, y lo hacemos porque en esta revolución tecnológica que vive el mundo, La Rioja es punta de lanza, es vanguardia en muchos indicadores en materia de ciencia, de tecnología de conocimiento, en innovación", indicó.

Vera, finalmente, concluyó: "Visión Argentina, es un espacio colectivo para pensar, para generar políticas públicas, propuestas, ideas, porque gobernador, su entusiasmo nos contagia, su compromiso nos contagia, su motivación nos contagia. Confiamos en usted, porque este gobernador ha sido capaz de transformar la provincia, con liderazgo, con compromiso, con convicción, pero fundamentalmente también con distintas y diversas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los y las riojanas".