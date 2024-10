Las potencias mundiales se reúnen para impulsar la ayuda y el alto el fuego en Líbano

FOTO DE ARCHIVO. Una persona inspecciona los daños tras los ataques israelíes, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, en Tiro, sur del Líbano

Las potencias mundiales se reúnen el jueves en París con el objetivo de recaudar al menos 500 millones de euros en ayuda humanitaria urgente para Líbano e impulsar un alto el fuego, pero con Estados Unidos centrado en sus propios esfuerzos, los diplomáticos dijeron que esperan pocos avances concretos.

Francia mantiene lazos históricos con Líbano y ha colaborado con Washington para intentar conseguir un alto el fuego. Pero su influencia se ha visto limitada desde que Israel lanzó en septiembre un ataque a gran escala contra Hezbolá, apoyado por Irán, que ha provocado miles de desplazados y más de 2.000 muertos.

París se apresuró a organizar la conferencia para demostrar que aún tiene influencia en su antiguo protectorado, pero aunque están representadas 70 delegaciones y 15 organizaciones internacionales, asisten pocos ministros importantes.

El enviado especial de Francia a Líbano, Jean-Yves Le Drian, advirtió de que si el conflicto no se detenía existía el riesgo de una guerra civil.

"Si esto continúa, Líbano corre peligro de muerte", dijo a la emisora LCI.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, visitaba Oriente Próximo en su más reciente esfuerzo por la paz antes de las elecciones del mes que viene, mientras que Arabia Saudí, que se ha mostrado reacia a implicarse en Líbano, envió a un ministro subalterno.

Se esperaba la asistencia del primer ministro libanés, Najib Mikati, y de ministros clave implicados en las labores de ayuda, pero ni Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, criticó la iniciativa, ni Irán fueron invitados.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, la conferencia pretende recaudar al menos 500 millones de euros en ayuda para socorrer principalmente a los entre 500.000 y 1 millón de desplazados. Líbano afirma que necesita 250 millones de dólares al mes para hacer frente a la crisis.

Las delegaciones reiterarán la necesidad de cesar las hostilidades sobre la base de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006, que exige que el sur de Líbano esté libre de tropas o armas que no sean las del Estado libanés.

REFORZAR LA ONU Y EL EJÉRCITO LIBANÉS

Para lograrlo, también tratarán de aumentar el apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas, consideradas garantes de la estabilidad interna, pero también vitales para aplicar la resolución 1701.

"El objetivo final es reclutar, entrenar y equipar a 6.000 nuevas unidades de las Fuerzas Armadas Libanesas", dijo una fuente diplomática italiana, añadiendo que Roma organizará en breve su propia conferencia centrada en este tema.

Italia tiene unos 1.000 soldados como parte de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Líbano. Los diplomáticos afirman que, una vez que haya un alto el fuego, será necesario reforzar la misión.

París también está presionando a los actores libaneses —a pesar de las reticencias de algunos— para que avancen en la elección de un presidente que llene el vacío de poder de dos años antes del alto el fuego.

No está claro qué se puede conseguir en el frente político, según los diplomáticos, aunque Francia pregona sus contactos directos con Hezbolá e Irán como una ventaja frente a los esfuerzos de mediación de Estados Unidos.

La coordinación entre París y Washington ha sido difícil en las últimas semanas. Los países europeos y árabes critican que Washington no pida un alto el fuego inmediato y temen que el Gobierno no modifique esa postura antes de las elecciones del 5 de noviembre.

"Los Estados deben hacer todo lo que esté en su mano para poner fin a esta creciente catástrofe y al ciclo de impunidad", afirmó una coalición de 150 organizaciones no gubernamentales en un comunicado emitido antes de la reunión de París. "No actuar ahora es una elección. (...) Una elección que no detendrá, ni evitará, futuras atrocidades".

