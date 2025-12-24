Elecciones en Formosa: con mayoría peronista y debut de LLA, así quedó conformada la Legislatura para 2026

Las elecciones legislativas del 29 de junio en Formosa definió la nueva correlación de fuerzas en la Legislatura local: el oficialismo peronista mantuvo una mayoría calificada, mientras que la oposición quedó repartida entre el Frente Amplio Formoseño y La Libertad Avanza. Con el reparto de las 15 bancas en disputa, la Legislatura quedará integrada por 22 escaños para el Partido Justicialista (PJ), 7 para el Frente Amplio Formoseño (FAF) y 1 para La Libertad Avanza (LLA), lo que implica la consolidación del Modelo Formoseño en el recinto.

Los comicios se celebraron en el marco de una jornada desdoblada del calendario nacional, en la que 480 mil electores estuvieron habilitados para votar 15 diputados provinciales titulares (la mitad de la cámara), 30 convencionales constituyentes y 62 concejales en 27 municipios. La participación rondó el 65,8% del padrón, en una elección atravesada por la vigencia de la ley de lemas, que suma los votos de múltiples sublemas dentro de cada frente.

Según el escrutinio definitivo del Tribunal Electoral Permanente (TEP), el PJ obtuvo el 67,34% de los votos para diputados provinciales, el Frente Amplio Formoseño alcanzó el 20,62%, La Libertad Avanza llegó al 11,21% y Libres del Sur quedó en el 0,84%. Con ese resultado, el oficialismo no solo retuvo el control cómodo de la Legislatura, sino que también replicó su hegemonía en la Convención Constituyente, clave para la futura reforma de la Constitución provincial.

En términos políticos, la elección reafirmó el proyecto de Gildo Insfrán, que vuelve a apoyarse en una mayoría de dos tercios para conducir la agenda legislativa. A la vez, consolidó al Frente Amplio Formoseño como segunda minoría estable y abrió una pequeña ventana para el desembarco institucional de La Libertad Avanza, que por primera vez consiguió una banca en la Cámara de Diputados provincial.

El TEP oficializó que, de las 15 bancas en juego, 11 quedaron en manos del PJ, 3 para el Frente Amplio Formoseño y 1 para La Libertad Avanza. El reparto, sumado a la composición previa, es lo que termina de dibujar el esquema final de 22-7-1. En paralelo, el oficialismo se aseguró 21 de los 30 convencionales constituyentes, mientras que el resto se repartió entre el FAF y LLA, confirmando que el electorado prácticamente no cortó boleta entre ambas categorías.

Entre los nombres propios, la lista de diputados electos muestra un fuerte peso del justicialismo: Agustín Samaniego, Azucena del Valle Santillán, Rodrigo Vera, Estela del Carmen Escobar, Rafael Navas, Celeste Benítez, Hugo Arrúa, Claudia Villarruel, Jorge Román, Rosa Passadore y Rodrigo Sandoval ingresarán o renovarán mandato por el PJ. La oposición, por su parte, tendrá en la próxima Legislatura a Agostina Villaggi, Miguel Montoya y Carla Zaiser por el Frente Amplio Formoseño, mientras que Esteban López Tozzi ocupará la única banca de La Libertad Avanza.

El caso de Zaiser fue uno de los puntos más comentados del escrutinio definitivo: la proclamación del TEP confirmó que la radical será la tercera diputada del FAF, dejando afuera a Gabriela Neme, que no logró retener su banca pese a encabezar uno de los sublemas opositores más mediáticos. La jueza electoral Sandra Moreno explicó que la asignación respondió a la aplicación estricta de la ley de lemas y del sistema D’Hondt, que primero distribuye escaños entre lemas y luego entre los sublemas más votados de cada alianza.

Del lado libertario, el ingreso de López Tozzi representa el debut institucional de La Libertad Avanza en la Legislatura formoseña, después de una campaña en la que el espacio presentó dos sublemas y se consolidó como tercera fuerza provincial, aunque todavía lejos del piso peronista.

Con el escrutinio cerrado, Formosa sale de un año electoral con un mapa político claro: el oficialismo peronista consolida una mayoría amplia, la oposición se reorganiza en torno al Frente Amplio Formoseño y La Libertad Avanza se instala con una presencia limitada en número, lo que asegura la hegemonía del espacio peronista dentro del recinto.

Cómo fueron las elecciones nacionales

El 26 de octubre, el Frente de la Victoria sacó un 57,33% de los votos, mientras que su principal rival en la provincia, La Libertad Avanza, llegó al 36,76% de los votos escrutados. De esta manera, el peronismo y el oficialismo nacional se repartirán las dos bancas en juego en el Congreso Nacional, con Graciela de la Rosa y Atilio Basualdo, respectivamente.

Por otra parte, Juntos por la Libertad y la República llegó al 3,79%; Partido del Obrero cosechó 1,13% de los votos; mientras que el partido Principios y Convicción llegó al 0,97%.

De esta forma, el Frente de la Victoria de Gildo Insfrán logró un triunfo homogeneo en todo el territorio formoseño, con márgenes particularmente amplios en los departamentos del oeste y una ventaja más ajustada en la capital. Con estos resultados, el peronismo provincial, dirigido por el Gobernador Gildo Insfrán, logró revalidar el apoyo al Modelo Formoseño, el cual, desde hace más de dos décadas, brinda las condiciones a todos los habitantes para desarrollarse aún en un complicado contexto económico nacional.