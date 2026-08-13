Las restricciones israelíes elevan las muertes de pacientes con cáncer en Gaza, según médicos

Un paciente palestino con cáncer recibe tratamiento en el departamento de oncología del Hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza

Los pacientes con cáncer de Gaza están muriendo a un ritmo entre dos y tres veces superior al que se registraba antes del inicio de la guerra en el territorio, ya que Israel impide a muchos de ellos desplazarse para recibir tratamiento ‌tras haber destruido el único centro especializado local, según ‌afirman médicos de Gaza.

Israel voló el hospital oncológico especializado de Gaza el año pasado tras afirmar que sus tropas habían encontrado un túnel utilizado por milicianos de Hamás que discurría bajo el edificio. Esto significa que unos 17.000 habitantes de Gaza con cáncer no tienen ninguna opción local para recibir quimioterapia u otras terapias avanzadas.

Pocos palestinos pueden permitirse viajar para recibir tratamiento, y los que pueden hacerlo se enfrentan a restricciones israelíes. El ejército impone límites estrictos a los cruces diarios hacia Egipto, a pesar de un acuerdo de alto el fuego de 2025 entre Israel y Hamás que exige la libre circulación de entrada y salida.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al ser consultada al respecto, COGAT, la agencia militar israelí que controla el acceso ​a Gaza, afirmó que coordina las evacuaciones ⁠médicas con la Organización Mundial de la Salud. Para salir, los habitantes de Gaza deben contar con una solicitud válida del país de ‌acogida y superar "los controles de seguridad exigidos", según COGAT.

La OMS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

UNA ⁠CARRERA CONTRA EL TIEMPO

Para Khuloud Abu Sahmoud, una madre palestina de dos hijos ⁠que padece un cáncer de ovario avanzado, la espera para recibir tratamiento en el extranjero se ha convertido en una carrera contra el tiempo a medida que su cáncer se extiende.

"Mi enfermedad avanza cada día y mi estado es trágico. Se me han caído todas las uñas; ya ⁠no me queda ninguna. Solo estoy esperando a morir".

Abu Sahmoud, de 33 años, dice que lleva esperando salir de Gaza para ​recibir tratamiento en Egipto o en otros lugares desde que se alcanzó el alto el fuego el ‌pasado mes de octubre. En ese tiempo, el cáncer se ha ‌extendido a sus pulmones y huesos, según explica.

Según COGAT, unos 5.800 habitantes de Gaza que necesitaban tratamiento médico han salido hacia ⁠Egipto desde que Israel acordó en febrero una reapertura limitada del paso fronterizo de Ráfah, que permaneció prácticamente cerrado durante la guerra que comenzó en 2023.

"Las evacuaciones médicas no están restringidas en modo alguno por el Estado de Israel, pero dependen totalmente de la solicitud del país de acogida; sin la solicitud oficial, COGAT no puede coordinar la salida de un paciente", dice COGAT.

Las autoridades sanitarias palestinas indicaron que 11.000 personas, incluidos pacientes, ​habían cruzado por Ráfah ‌desde su reapertura, menos de la mitad de la cifra prevista en el acuerdo de alto el fuego.

Otros 20.000 pacientes, entre ellos 5.000 con cáncer, están registrados para recibir tratamiento en el extranjero, pero aún no se les ha permitido salir, según las autoridades.

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS

El alto el fuego puso fin a los principales combates, pero dejó a las fuerzas israelíes en control de más de la mitad de Gaza, territorio que posteriormente se amplió hasta abarcar alrededor de dos tercios. ⁠Casi toda la población de Gaza, que supera los 2 millones de personas, vive en una franja costera controlada por Hamás, en su mayoría en tiendas de campaña improvisadas o refugios en edificios dañados.

Antes de la guerra, los servicios sanitarios locales habían logrado avances gracias a la inversión extranjera y a la perseverancia de los médicos locales, según reveló una investigación de Reuters.

Sin embargo, la mayoría de los hospitales de Gaza quedaron destruidos o dañados durante la guerra, y a los que siguen operativos se les ha privado de hasta el 70% de los suministros médicos esenciales, incluidos los necesarios para el tratamiento del cáncer y los servicios de diagnóstico, según afirmaron los médicos.

Entre las personas asesinadas por Israel durante la guerra se encontraban docenas de especialistas altamente ‌cualificados, entre ellos expertos en cáncer que trabajaban en el Hospital de la Amistad Turco-Palestina, demolido en una operación controlada por Israel en marzo de 2025.

"Hemos registrado un número significativo de fallecimientos, que oscila entre tres y cinco al día, porque los pacientes no están recibiendo la quimioterapia necesaria para salvarles la vida", dice Mohamed Abu Selmia, director del mayor hospital de Gaza, Al-Shifa.

Sobhi Skaik, un cirujano palestino que era director del Hospital de la Amistad Turco-Palestina, señaló que la tasa de mortalidad antes de la guerra era de aproximadamente una o dos personas al día. Algunas estadísticas anteriores a ‌la guerra situaban la cifra en torno a 1,7 al día, añadió.

Según Skaik, el aumento de las muertes se debía principalmente a la falta de tratamiento local y a las restricciones fronterizas. No obstante, también señala que el propio cáncer podría estar propagándose a un ritmo más rápido debido a la presencia de ‌materiales tóxicos procedentes de los explosivos ⁠israelíes lanzados sobre Gaza.

Había unos 11.000 pacientes con cáncer registrados en Gaza antes de que comenzara la guerra tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, tras lo cual los ​registros se interrumpieron en gran medida, explica Skaik, que estima que, desde entonces, probablemente otros 6.000 habitantes de Gaza desarrollaron cáncer.

"Algunas personas podrían recibir tratamiento si se les diagnosticara en fases tempranas, pero deambulan por las tiendas de campaña enfermas, sin saberlo y sin ayuda", afirma Skaik.

Con información de Reuters