La ONU advierte que colonos israelíes podrían entrar en una lista negra por violar derechos de niños

FOTO DE ARCHIVO. Niños palestinos juegan al fútbol en una calle de la ciudad de Gaza

El secretario ​general de la ONU, António Guterres, advirtió el miércoles que grupos de colonos israelíes podrían ser añadidos a una lista negra mundial por violaciones de los derechos ‌de los niños, al expresar alarma ‌por un aumento "abrumador" de las violaciones de los derechos de los menores palestinos.

El informe anual del organismo mundial sobre los Niños y los Conflictos Armados registró 38.558 "violaciones graves" en todo el mundo en 2025, que afectaron a 24.174 niños, esta última cifra un récord desde que el mandato sobre niños y conflictos armados comenzó en 1996.

Los datos mostraron 14.224 niños muertos o mutilados, con un aumento del 34% respecto de 2024 en el número de muertos, hasta 6.266. ​El informe dijo que ⁠Naciones Unidas había verificado la muerte de 2.668 niños palestinos en Gaza y 57 en ‌el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania.

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La guerra de Gaza comenzó el ⁠7 de octubre de 2023, cuando combatientes liderados por ⁠Hamás atacaron el sur de Israel y mataron a unas 1.200 personas, según cifras israelíes. Israel respondió con una campaña militar a gran escala que desde entonces ha matado a decenas de ⁠miles de palestinos.

"Los países con los niveles más altos de violaciones en 2025 ​fueron el Territorio Palestino Ocupado e Israel, República Democrática del Congo, ‌Nigeria, Myanmar y Somalia", dijo un alto funcionario ‌de la ONU en una rueda de prensa sobre el informe.

GRUPOS DE COLONOS EN ⁠EL PUNTO DE MIRA

Israel ya figura en los anexos del informe conocido como la "lista de la vergüenza" por presuntas violaciones, pero la versión más reciente destaca por primera vez a los colonos como posible inclusión futura.

"Estoy consternado por la magnitud de las violaciones graves contra los ​derechos de los ‌niños en el Territorio Palestino Ocupado e Israel, en particular por el uso generalizado de armas explosivas en zonas pobladas", dijo Guterres en el informe.

"Estoy profundamente alarmado por el abrumador aumento de los ataques llevados a cabo por colonos israelíes que resultaron en violaciones graves contra los derechos de los niños palestinos", añadió ⁠Guterres.

Dijo que los grupos de colonos israelíes deberían ser incluidos en la lista si el elevado número de violaciones se repite en 2026.

El informe dijo que 9.465 violaciones graves fueron atribuidas a las fuerzas israelíes y 326 a colonos israelíes.

Define las violaciones graves de derechos como aquellas que incluyen el asesinato y la mutilación de niños, la violación y otras formas de violencia sexual, y los ataques contra escuelas y hospitales.

La misión de Israel ante la ONU no respondió de inmediato a una ‌solicitud de comentarios.

HAMÁS SIGUE EN LA LISTA NEGRA

El informe mantiene en la lista negra al brazo armado de Hamás y a facciones afiliadas por matar y mutilar a niños y por secuestros, y atribuye 2.806 violaciones de derechos a grupos armados palestinos.

El nuevo informe llega semanas después de que Guterres enfureciera a Israel al añadirlo a una lista negra separada de la ONU de países ‌y partes sospechosos de cometer violencia sexual en zonas de conflicto, una medida que llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores israelí a decir que cortaría todos los vínculos con él.

Guterres dijo estar alarmado por ‌el elevado número de ⁠niños detenidos por Israel y por informes sobre violencia física severa y malas condiciones durante la detención, y afirmó que estos hechos "pueden constituir trato o ​castigo inhumano o degradante".

Estar en la lista negra no activa sanciones automáticas, pero conlleva daño reputacional y exige negociar planes de acción para lograr la exclusión de la lista.

Con información de Reuters