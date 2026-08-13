La mitad de las mujeres afganas apenas sale de casa bajo restricciones talibanas, según la ONU

Una mujer afgana camina entre soldados talibanes en un puesto de control en Kabul, Afganistán

La mitad de las mujeres afganas solo salen de casa una o dos veces al mes, ya que las restricciones impuestas por los talibanes limitan su libertad ‌de movimiento y su participación en ‌la vida pública, según los datos publicados el miércoles por ONU Mujeres.

Mientras los talibanes se preparan para conmemorar esta semana el quinto aniversario de su regreso al poder, Afganistán sigue siendo el único país del mundo que prohíbe a las niñas acceder a la educación secundaria y a las mujeres asistir a la universidad, dijo la agencia de la ONU, que promueve la igualdad de género.

"Media década después de la toma del poder por parte de ​los talibanes en agosto de ⁠2021, Afganistán ha desmantelado sistemáticamente los derechos de la mitad de su población, lo ‌que lo convierte en un caso atípico a escala mundial sin parangón ⁠en el mundo moderno", señaló ONU Mujeres en un ⁠comunicado.

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Saif-ul-Islam Khyber, portavoz del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio —encargado de hacer cumplir muchas de las normas gubernamentales relativas a las mujeres—, dijo a Reuters ⁠que las informaciones según las cuales las mujeres no se sentían seguras al salir ​de sus hogares eran falsas y que las mujeres del ‌país disfrutan de todos sus derechos.

"Es la primera ‌vez en aproximadamente 50 años que todos los ciudadanos de Afganistán sienten que viven ⁠en un entorno seguro", afirmó, y añadió que la situación de los derechos de las mujeres en el país avanzaba en una "dirección positiva".

Los talibanes han impedido que unas 2,4 millones de niñas afganas accedan a la educación secundaria desde que recuperaron el poder en Afganistán en ​2021, según ‌informó el martes la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

ONU Mujeres señaló que las autoridades talibanas han promulgado más de 100 decretos dirigidos contra las mujeres y las niñas desde que asumieron el poder, institucionalizando la discriminación y agravando lo que describió como la crisis de ⁠derechos de las mujeres más grave del mundo.

Los talibanes sostienen que respetan los derechos de las mujeres de acuerdo con su interpretación de la ley islámica y la cultura afgana.

Más de la mitad de las mujeres encuestadas por la agencia de la ONU declararon que salían de casa dos veces al mes o menos, mientras que casi tres cuartas partes afirmaron sentirse inseguras al salir sin un tutor masculino, conocido como "mahram".

Las restricciones también han agravado la crisis de salud mental, según la ‌agencia de la ONU. Siete de cada diez mujeres calificaron su salud mental como "mala" o "muy mala", alegando el aislamiento, la pérdida de oportunidades y el acceso limitado a redes de apoyo.

La agencia advirtió de que los recientes decretos habían debilitado aún más las protecciones legales de las mujeres. Las medidas introducidas este año abolieron la igualdad jurídica entre hombres y mujeres ante la ley, ‌reforzaron la autoridad de los hombres dentro del matrimonio y dificultaron aún más que las mujeres soliciten el divorcio, señaló.

Las mujeres también siguen estando en gran medida excluidas de la economía. Solo el 7% ‌de las mujeres tiene ⁠empleo, frente al 84% de los hombres, según el informe de ONU Mujeres.

La agencia señaló que su informe se basaba en una encuesta puerta ​a puerta realizada a 2.190 personas entre febrero y marzo de 2025 y en encuestas telefónicas a 2.811 personas realizadas entre abril y mayo de 2026.

Con información de Reuters