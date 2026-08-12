La lluvia azota Pekín mientras el tifón Dolphin arrasa en China

Un hombre monta en moto a través de un gran charco tras las inundaciones repentinas provocadas por las fuertes lluvias a raíz del tifón Dolphin, en el distrito de Changping de Pekín, China

El ​tifón más fuerte de este año en China azotó amplias zonas del país y golpeó la capital con episodios de lluvias ‌intensas que inundaron carreteras principales y ‌dejaron vehículos varados, tras batir nuevos récords de precipitaciones en las provincias del centro y el este.

China, la segunda economía más grande del mundo, está cada vez más expuesta a fenómenos meteorológicos destructivos que los científicos relacionan con el cambio climático. Este año está siendo especialmente duro debido a la aparición del fenómeno meteorológico de El Niño, que ​eleva las temperaturas y ⁠provoca tifones más frecuentes e intensos.

La capital declaró su segundo nivel ‌más alto de alerta por tormentas, lo que supuso ⁠la suspensión de 250 líneas de autobús ⁠y el cierre de 150 atracciones turísticas, mientras que 10 líneas de metro circulaban a velocidad reducida, informó el miércoles la agencia oficial de ⁠noticias Xinhua.

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Los aguaceros convirtieron una carretera de varios carriles de ​Pekín en un auténtico río, paralizando el tráfico ‌con automóviles y autobuses parcialmente sumergidos, mostraron ‌las imágenes de vídeo difundidas por la plataforma china Rednote.

El ⁠distrito norteño de Changping registró el miércoles la mayor precipitación por hora, según las autoridades, con 90,7 mm en una hora a las 9 de la mañana.

El tifón se ha debilitado tras recorrer más de ​6.000 kilómetros, ‌pero todavía está arrastrando humedad tropical hacia el interior del país, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.

Decenas de vehículos se agolpaban en un puente que se mantenía por encima de las crecientes aguas en la ciudad costera de Yuhuan, ⁠en la provincia, tras casi 200 mm de lluvia que sumergieron las calles cercanas, según imágenes de las redes sociales verificadas por Reuters.

Medios de comunicación estatales informaron de que esta semana se batieron récords de precipitaciones en algunas zonas de Zhejiang y en las provincias centrales de Henan y Hubei.

Los récords de precipitaciones en un solo día de agosto se batieron en la ‌ciudad de Wugang, sede de una de las mayores empresas siderúrgicas de China, registró 209,5 mm de lluvia, mientras que Xiangyang registró 169,1 mm.

Los habitantes de las regiones del norte y del centro se prepararon para más días de lluvia provocados por los restos de las extensas franjas de ‌lluvia de la tormenta.

Los meteorólogos chinos están recurriendo a una nueva generación de modelos meteorológicos basados en inteligencia artificial para reforzar los sistemas de predicción tradicionales ‌y mejorar la ⁠resiliencia del país ante las condiciones meteorológicas extremas.

Cada año, las lluvias extremas provocan pérdidas económicas de miles de millones ​de dólares, ya que se interrumpe la actividad industrial y las cosechas quedan arrasadas.

Con información de Reuters