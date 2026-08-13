La justicia de Brasil respalda las leyes que congelaron un pacto contra la deforestación del Amazonas

FOTO DE ARCHIVO. Un árbol se alza en una zona deforestada de Marabá, en el estado de Pará, Brasil

El Supremo ​Tribunal Federal de Brasil confirmó el miércoles las leyes estatales que en la práctica pusieron fin a una iniciativa histórica a la que se atribuye haber frenado ‌la deforestación de la selva amazónica para ‌el cultivo de soja.

Los magistrados rechazaron las alegaciones de los agricultores de que la "moratoria de la soja", una medida voluntaria que llevaba 20 años en vigor, era ilegal, protegiendo así a los comerciantes y procesadores de cereales de los miles de millones de reales en forma de posibles indemnizaciones reclamadas por los agricultores.

Sin embargo, el tribunal respaldó las medidas estatales, como la adoptada el año pasado por Mato Grosso, que revocaban los beneficios fiscales para las empresas ​que participaban en la moratoria.

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Esa ⁠ley promulgada en el principal estado productor de soja llevó a los principales comerciantes ‌de cereales —entre ellos las empresas estadounidenses ADM y Cargill, así como la china Cofco— ⁠a retirarse del compromiso en enero, y los ecologistas ⁠afirmaron que esto supuso, en la práctica, el fin de la iniciativa.

Brasil es el mayor productor mundial de soja, y la moratoria —un compromiso introducido en 2006 tras amenazas de boicot— prohíbe ⁠a los participantes comprar soja cultivada en tierras deforestadas después de julio de 2008.

Las ​investigaciones han revelado que esta iniciativa voluntaria resultó eficaz para reducir ‌la deforestación de la Amazonía, la selva ‌tropical más grande del mundo. Los científicos han advertido de que la deforestación podría ⁠acelerar el calentamiento global.

En el caso ante el Supremo Tribunal Federal, los agricultores brasileños impugnaron la moratoria, alegando que les imponía restricciones injustas. La legislación brasileña permite a muchos propietarios talar el 20% de sus terrenos, mientras que la moratoria prohibía cualquier deforestación a partir de 2008.

La ​Asociación Brasileña de ‌Industrias de Aceites Vegetales (Abiove, por sus siglas en portugués) acogió con satisfacción la sentencia en un comunicado emitido el miércoles, afirmando que ponía fin a la incertidumbre jurídica. El presidente de la asociación, André Nassar, señaló que era poco probable que sus miembros volvieran a adherirse a la moratoria.

Cristiane Mazzetti, del grupo ecologista ⁠Greenpeace, señaló que la decisión del tribunal era "un revés que, a medio plazo, podría revertir la tendencia positiva de reducción de la deforestación en la Amazonía".

La Asociación de Productores de Soja y Maíz del Estado de Mato Grosso (Aprosoja MT) declaró en un comunicado que evaluaría las vías para la reconsideración de las reclamaciones de indemnización.

La decisión del tribunal añade incertidumbre a la iniciativa del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, puesta en marcha en 2023, para detener la deforestación de la Amazonía ‌en 2030.

Los científicos han señalado que el Amazonas contribuye a regular el clima mundial al almacenar grandes cantidades de carbono y frenar la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

En un estudio publicado en julio, investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) de Brasil y otras organizaciones concluyeron que la moratoria contribuyó a ‌reducir la deforestación directa de la Amazonía destinada a la producción de soja a "casi cero" y a reducir la deforestación en zonas vulnerables a la expansión de la soja en un 35% durante su primera ‌década.

Estimaron que el fin ⁠de la moratoria provocaría, durante la próxima década, una deforestación adicional de 1,4 millones de hectáreas y generaría unas 745 millones de toneladas métricas de ​emisiones adicionales de gases de efecto invernadero, lo que equivale aproximadamente a las emisiones anuales de Canadá.

Con información de Reuters