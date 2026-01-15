Un alto cargo de Hamás muere en ataque aéreo en Gaza

Palestinos desplazados se refugian en un campamento de tiendas de campaña en Khan Younis

Dos ataques aéreos israelíes dejaron el jueves cinco muertos en ‍Deir al-Balah, en ⁠la Franja de Gaza, informaron las autoridades sanitarias locales, mientras que medios de comunicación palestinos informaron que uno de los fallecidos era un alto cargo del brazo armado de Hamás.

El Ejército israelí no respondió a una solicitud de Reuters para ‌comentar el incidente. Medios palestinos ⁠lo identificaron como ⁠Mohammed Al-Holy y lo describieron como un comandante local de Hamás en Deir Al-Balah. ‍El grupo militante no respondió las consultas de Reuters.

Más de ⁠400 palestinos y tres ‌soldados israelíes han muerto desde que entró en vigor un frágil alto el fuego en octubre.

Israel ha arrasado edificios y ha ordenado a los ‌residentes que ‌abandonen más de la mitad de Gaza, donde permanecen sus tropas. Casi todos los más de 2 millones de habitantes del territorio ​viven ahora en casas improvisadas o edificios dañados en una franja de territorio donde las tropas israelíes se han retirado y Hamás ha reafirmado su control.

La agencia de la ONU para la infancia afirmó ‍el martes que más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego, entre ellos víctimas de ataques con drones y cuadricópteros.

Israel y Hamás ​han intercambiado culpas por las violaciones del alto el fuego y siguen muy distanciados ​en cuestiones clave, a pesar de que Estados Unidos anunció el miércoles ⁠la segunda fase del alto el fuego.

Con información de Reuters