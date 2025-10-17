Trump dice que espera una pronta ampliación de los Acuerdos de Abraham

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante un evento para hacer anuncios sobre la cobertura de tratamientos de fertilidad, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

17 oct (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que esperaba una pronta ampliación de los Acuerdos de Abraham y esperaba que Arabia Saudí se uniera al pacto que normalizó las relaciones diplomáticas entre Israel y algunos Estados árabes.

"Espero ver a Arabia Saudí entrar y espero ver a otros entrar. Creo que cuando Arabia Saudí entre, todo el mundo entrará", dijo Trump en una entrevista emitida el viernes en Fox Business Network.

Trump dijo que había tenido "algunas conversaciones muy buenas" este mismo miércoles con los Estados que han indicado su voluntad de unirse a los Acuerdos.

"Creo que todos se unirán muy pronto", dijo Trump en la entrevista, grabada el jueves.

Emiratos Árabes Unidos y Baréin firmaron los Acuerdos en 2020, durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca, con lo que rompieron un antiguo tabú y se convirtieron en los primeros Estados árabes en reconocer a Israel en un cuarto de siglo. Marruecos y Sudán siguieron su ejemplo.

Trump, que convocó a líderes musulmanes y europeos en Egipto para debatir el futuro de la Franja de Gaza el lunes, ha presentado su plan para poner fin a la guerra en Gaza como el catalizador de un acuerdo de paz regional más amplio.

Dijo entonces que más países se unirían a la iniciativa de los Acuerdos de Abraham e incluso planteó la idea de un acuerdo de paz entre los archienemigos de Oriente Medio Irán e Israel, diciendo al Parlamento israelí que creía que Irán quería uno: "¿No estaría bien?"

La entrevista se emitió en "Mornings with Maria" de FBN.

Con información de Reuters