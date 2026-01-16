Trump dice que apoya el panel palestino de transición en Gaza

FOTO DE ARCHIVO. Palestinos desplazados se refugian en un campamento de tiendas de campaña en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que respalda al recién nombrado "Gobierno tecnocrático palestino" en Gaza, donde Washington ‍ha anunciado la puesta en ⁠marcha de una segunda fase del alto el fuego que entró en vigor en octubre, pero que sigue siendo frágil.

"Estoy respaldando al recién nombrado Gobierno tecnocrático palestino, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el Alto Representante de la Junta, para gobernar Gaza durante su transición", dijo Trump en las redes sociales.

Israel y el grupo miliciano palestino Hamás aprobaron en octubre el plan de Trump, según el cual el organismo tecnocrático palestino será supervisado ‌por una "Junta de Paz" internacional que deberá supervisar la ⁠gobernanza de Gaza durante un periodo de ⁠transición.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En otra publicación, Trump dijo que la "Junta de Paz", de la que el propio Trump es presidente, ya estaba formada y que sus miembros se anunciarían ‍en breve.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violaciones del alto el fuego en Gaza, donde desde el ⁠inicio de la tregua en octubre han ‌muerto más de 440 palestinos, entre ellos más de 100 niños, y tres soldados israelíes.

El alto el fuego también se ha visto puesto a prueba por la imposibilidad de recuperar los restos de un último rehén israelí, los retrasos israelíes en la reapertura del paso fronterizo de Gaza ‌con Egipto ‌y la negativa de Hamás hasta ahora a desarmarse.

Al seguir adelante con la segunda fase del alto el fuego, Washington y sus socios mediadores tendrán que hacer frente a los enojosos retos del desarme de Hamás, una mayor retirada israelí vinculada al desarme ​y el despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz.

El órgano tecnocrático palestino contará con 15 miembros y estará dirigido por Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina respaldada por Occidente que se había encargado del desarrollo de zonas industriales, según un comunicado de los mediadores Egipto, Qatar y Turquía.

"Estos líderes palestinos están inquebrantablemente comprometidos con un futuro PACÍFICO", dijo Trump.

También dijo que Egipto, ‍Qatar y Turquía ayudarán a garantizar lo que denominó un "amplio acuerdo de desmilitarización" con Hamás.

Muchos expertos afirman que el hecho de que Trump presida la junta encargada de supervisar la gobernanza de Gaza se asemeja a una estructura colonial.

El asalto israelí a Gaza desde finales de 2023 ha matado a decenas ​de miles de personas, ha provocado una crisis de hambre y ha desplazado internamente a toda la población de Gaza. Múltiples expertos en derechos humanos, estudiosos y ​una investigación de la ONU afirman que equivale a un genocidio. Israel ha alegado que actuó en defensa propia, después de que milicianos dirigidos ⁠por Hamás mataran a 1.200 personas y tomaran más de 250 rehenes en su ataque de 2023.

Con información de Reuters