Soldados israelíes matan a un adolescente palestino en Cisjordania

Soldados israelíes mataron a tiros a un palestino ‍que les ⁠lanzó una piedra en Cisjordania, informó el viernes el Ejército, mientras el Ministerio de Sanidad palestino dijo que el fallecido era un muchacho de 14 años.

Las autoridades palestinas no hicieron más comentarios sobre ‌el fatal incidente ocurrido ⁠en el pueblo ⁠de Al-Mughayyir. La agencia oficial de noticias palestina WAFA dijo que el ‍adolescente murió durante una incursión militar israelí que ⁠provocó enfrentamientos.

El Ejército ‌israelí dijo que sus fuerzas fueron llamadas a la zona tras recibir informes de que los palestinos estaban lanzando piedras ‌a ‌los israelíes y bloqueando una carretera con neumáticos ardiendo.

Los soldados hicieron disparos de advertencia en un intento de ​repeler a una persona que corría hacia ellos con una piedra, dijeron los militares, y luego le dispararon y mataron para eliminar el peligro.

La violencia ha recrudecido durante ‍el último año en Cisjordania. Los ataques de colonos israelíes a palestinos han aumentado considerablemente, mientras que el ejército ha endurecido las ​restricciones de circulación y ha llevado a cabo redadas en varias ciudades.

Los ​palestinos también han perpetrado ataques contra soldados y civiles israelíes, ⁠algunos de ellos mortales.

Con información de Reuters