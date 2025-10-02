Las excavadoras israelíes en Cisjordania socavan las esperanzas de un Estado palestino

Excavadoras amplían una carretera de circunvalación israelí que conecta a los colonos israelíes de Cisjordania con Jerusalén, cerca de Ramala, en la Cisjordania ocupada por Israel

MALA, CISJORDANIA, 2 oct (Reuters) -Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba esta semana un plan para poner fin a la guerra de Gaza y sugería un posible camino hacia un Estado palestino, Ashraf Samara, en el territorio de Cisjordania ocupado por Israel, veía cómo las excavadoras alrededor de su aldea contribuían a enterrar sus esperanzas de tener un Estado.

Rodeada de guardias de seguridad armados, la maquinaria israelí apartó tierra para crear nuevas rutas para los asentamientos judíos, dividiendo la tierra alrededor del pueblo de Samara, Beit Ur al-Fauqa, y creando nuevas barreras de movimiento para los palestinos.

"Se trata de impedir que los residentes lleguen a estas tierras y las utilicen", dijo Samara, miembro del consejo de su pueblo.

Dijo a Reuters que la medida "atraparía a las aldeas y a las comunidades residenciales" al confinarlas exclusivamente a las zonas en las que viven.

Con cada nueva carretera que facilita la circulación de los colonos judíos, los palestinos de Cisjordania a los que normalmente se prohíbe utilizar las rutas se enfrentan a nuevos obstáculos para llegar a las ciudades cercanas, los lugares de trabajo o las tierras agrícolas.

MÁS PAÍSES RECONOCEN EL ESTADO PALESTINO ANTE LA EXPANSIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS

Mientras que varios países europeos importantes, entre ellos Reino Unido y Francia, se unieron en septiembre a una lista cada vez mayor de naciones que reconocen un Estado palestino, los asentamientos israelíes en Cisjordania se han ido expandiendo a un ritmo cada vez más rápido bajo el Gobierno del primer ministro Netanyahu, mientras la guerra de Gaza ha hecho estragos.

Los palestinos y la mayoría de las naciones consideran que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional. Israel lo niega.

Hagit Ofran, miembro del grupo activista israelí Paz Ahora, afirmó que las nuevas carreteras que se están abriendo con excavadoras en los alrededores de Beit Ur al Fauqa y más allá son un intento de Israel de controlar más tierras palestinas.

"Lo hacen para establecer hechos sobre el terreno. En la medida en que tengan el poder, gastarán el dinero", afirmó, y añadió que Israel había destinado 7.000 millones de shekels (2.110 millones de dólares) a construir carreteras en Cisjordania desde los atentados de Hamás de octubre de 2023 que desencadenaron la guerra de Israel en Gaza.

Los asentamientos israelíes, que han crecido en tamaño y número desde que Israel capturó Cisjordania en la guerra de 1967, se extienden profundamente en el territorio, respaldados por un sistema de carreteras y otras infraestructuras bajo control israelí.

El grupo israelí de derechos humanos B'Tselem describió en un informe de 2004 esta red de carreteras y circunvalaciones hacia los asentamientos, construida a lo largo de varias décadas, como el "Régimen Vial Discriminatorio de Israel". El grupo dijo que algunas carreteras pretendían colocar una barrera física para sofocar el desarrollo urbano palestino.

La oficina de Netanyahu y el ejército israelí no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. El Consejo Yesha, organismo que representa a los colonos de Cisjordania, tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Antes de que se anunciara el plan de Trump para Gaza, Netanyahu dijo: "Nunca habrá un Estado palestino", al aprobar el mes pasado un proyecto para ampliar la construcción entre el asentamiento cisjordano de Maale Adumim en Cisjordania y Jerusalén.

Su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo del mismo proyecto que "enterraría" la idea de un Estado palestino.

El plan de Trump para poner fin a la guerra de Gaza, que Netanyahu aprobó, esboza una posible vía hacia la creación de un Estado palestino, pero las condiciones que establece para lograrlo implican que ese resultado está lejos de estar garantizado, según los analistas, según los analistas.

"Lo que el Gobierno está haciendo ahora es establecer la infraestructura para el millón de colonos que quieren atraer a Cisjordania", dijo Ofran. "Sin carreteras, no pueden hacerlo. Si tienes una carretera, con el tiempo, casi naturalmente, los colonos vendrán".

(1dólar = 3,3199 shekels)

Con información de Reuters