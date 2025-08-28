Dos despedidos en Microsoft tras protestas en el despacho del presidente por los lazos con Israel

FOTO DE ARCHIVO. Manifestantes marchan en apoyo de los palestinos de Gaza cerca de la conferencia Microsoft Build, durante el conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, para pedir la terminación de los contratos Azure de Microsoft con Israel en Seattle, Washington, EEUU

Dos empleados de Microsoft fueron despedidos el miércoles tras participar en una sentada en el despacho del presidente de la empresa para protestar por los vínculos de la firma con Israel mientras libra una guerra en Gaza.

Un portavoz de Microsoft dijo que los trabajadores fueron despedidos tras "graves infracciones de las políticas de la empresa y de nuestro código de conducta" derivadas de "la irrupción en las oficinas ejecutivas".

Anna Hattle y Riki Fameli recibieron mensajes de voz en los que se les informaba de su despido, según informó en un comunicado el grupo de protesta No Azure for Apartheid.

Se encontraban entre los siete manifestantes que fueron detenidos el martes tras ocupar el despacho del presidente de la empresa, Brad Smith. Los otros cinco eran antiguos trabajadores de Microsoft y personas ajenas a la empresa.

"Estamos aquí porque Microsoft sigue proporcionando a Israel las herramientas que necesita para cometer genocidio, mientras que hace luz de gas y desorienta a sus propios trabajadores sobre esta realidad", dijo Hattle en un comunicado el miércoles.

No Azure for Apartheid, cuyo nombre hace referencia al software Azure de Microsoft, ha exigido que la compañía corte sus lazos con Israel y pague reparaciones a los palestinos. Smith dijo el martes: "Respetamos la libertad de expresión de la que goza todo el mundo en este país siempre que lo hagan legalmente".

Una investigación conjunta de los medios de comunicación ha afirmado que una agencia de vigilancia militar israelí estaba haciendo uso del software Azure de Microsoft para almacenar innumerables grabaciones de llamadas de teléfonos móviles realizadas por palestinos que viven en Gaza y Cisjordania, ocupada por Israel.

La investigación, llevada a cabo por The Guardian, la publicación israelí-palestina +972 Magazine y el medio de comunicación en lengua hebrea Local Call, también afirmó que Israel utilizaba la nube de Microsoft para la vigilancia expansiva de los palestinos.

En respuesta, Microsoft dijo este mes que estaba recurriendo al bufete de abogados Covington & Burling LLP para llevar a cabo una revisión.

Otros trabajadores de Microsoft también han protestado por los vínculos de la empresa con Israel.

En abril, Mustafa Suleyman, consejero delegado de Microsoft AI, fue interrumpido por un empleado pro palestino que protestaba durante la celebración del 50º aniversario de la empresa tecnológica por los vínculos de la empresa con Israel. Ese empleado y otro que protestaba también fueron despedidos.

Otras empresas e instituciones educativas se han enfrentado a protestas por sus lazos con Israel a medida que ha ido aumentando la crisis humanitaria en Gaza por el ataque militar israelí y las imágenes de palestinos hambrientos, incluidos niños, han desatado la indignación mundial.

El último derramamiento de sangre en el conflicto palestino-israelí, que dura ya décadas, se desencadenó en octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás atacaron Israel, mataron a 1.200 personas y tomaron unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes.

El posterior ataque de Israel contra Gaza ha matado a más de 62.000 palestinos, ha provocado una crisis de hambre, ha desplazado internamente a toda la población de Gaza y ha suscitado acusaciones de genocidio y crímenes de guerra en tribunales internacionales, las cuales Israel niega.

Con información de Reuters