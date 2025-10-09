Celebraciones en Gaza e Israel del acuerdo para poner fin a dos años de guerra

Palestinos celebran en una calle tras la noticia de que Israel y Hamás han acordado la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, en Jan Yunis

Los palestinos y las familias de los rehenes israelíes estallaron en exaltadas celebraciones el jueves tras conocerse el pacto entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza y devolver a casa a todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos.

En Gaza, donde la mayoría de los más de 2 millones de habitantes se han visto desplazados por los bombardeos israelíes, los jóvenes aplaudían en las calles devastadas, incluso mientras continuaban los ataques israelíes en algunas partes del enclave.

"Gracias a Dios por el alto el fuego, el fin del derramamiento de sangre y la matanza", dijo Abdul Mayid Abd Rabbo en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No soy el único feliz, toda la Franja de Gaza está feliz, todo el pueblo árabe, todo el mundo está feliz con el alto el fuego y el fin del derramamiento de sangre. Gracias y todo el cariño a los que estuvieron con nosotros."

En la llamada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde las familias de los secuestrados en el ataque de Hamás que desencadenó la guerra hace dos años se han reunido para exigir el regreso de sus seres queridos, Einav Zaugauker, madre de un rehén, estaba eufórica.

"No puedo respirar, no puedo respirar, no puedo explicar lo que siento (...). Es una locura", dijo, hablando bajo el resplandor rojo de una bengala de celebración.

"¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Abrazarle y besarle", añadió, refiriéndose a su hijo Matan. "Solo decirle que le quiero, eso es todo. Y ver sus ojos clavados en los míos (...). Es sobrecogedor, esto es un alivio".

Israel y Hamás acordaron el miércoles la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el enclave palestino, un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes que podría abrir el camino para poner fin a una sangrienta guerra de dos años que ha perturbado Oriente Próximo.

"No tengo palabras para describirlo", dijo el exrehén Omer Shem-tov, cuando se le preguntó qué se sentía en ese momento.

Justo un día después del segundo aniversario del ataque transfronterizo de milicianos de Hamás que desencadenó el devastador asalto de Israel a Gaza, las conversaciones indirectas en Egipto dieron lugar a un acuerdo sobre la fase inicial del marco de 20 puntos para la paz de Trump.

En Gaza, círculos de jóvenes aplaudían en las calles la noticia, uno de ellos aplaudiendo mientras era izado a hombros por un amigo.

"Estos son momentos (...) muy esperados por los ciudadanos palestinos tras dos años de matanzas y genocidio", dijo Jaled Shaat, un palestino de la ciudad de Jan Yunis.

Si se aprueba en su totalidad, el acuerdo acercará a ambas partes más que cualquier otro esfuerzo anterior para detener una guerra regional que atrajo a vecinos como Irán, Líbano y Yemen, agravó el aislamiento internacional de Israel y cambió Oriente Próximo.

Las autoridades de Gaza afirman que más de 67.000 personas han muerto y gran parte del enclave ha quedado arrasado desde que Israel comenzó su respuesta militar al ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Alrededor de 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes en Gaza, según las autoridades israelíes; se cree que 20 de los 48 rehenes aún retenidos están vivos.

Con información de Reuters