Ayuntamientos franceses son conminados a retirar banderas palestinas

FOTO DE ARCHIVO: La bandera palestina ondea frente al ayuntamiento de Nantes, Francia, el día en que el presidente francés tiene previsto anunciar oficialmente el reconocimiento de Francia del Estado palestino en la Asamblea General de la ONU

Mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, reconocía la condición de Estado de Palestina previamente esta semana, decenas de ayuntamientos de toda Francia izaron la bandera palestina para celebrarlo, desafiando las instrucciones del Ministerio del Interior de Macron de no hacerlo.

El miércoles, algunos habían retirado la bandera después de que las autoridades regionales iniciaron procedimientos legales, un episodio que, según algunos alcaldes, socavó el mensaje de solidaridad que Macron pretendía transmitir con su reconocimiento, en gran medida simbólico.

"Para mí es un completo malentendido", dijo a Reuters Raphael Adam, alcalde de Nanterre, a las afueras de París. "No puedes tener un gobierno pidiendo a sus representantes que se opongan a izar una bandera al mismo tiempo que está reconociendo al Estado".

La ciudad izó la bandera en una ceremonia el lunes, pero un día después, el tribunal administrativo de Nanterre dictaminó que debía ser retirada después de que la ciudad desafió la orden del representante regional, conocido como prefecto, de retirarla.

Según la legislación francesa, los edificios públicos no pueden utilizarse como plataformas para expresar opiniones políticas, religiosas o filosóficas. Sin embargo, funcionarios locales señalaron que se han exhibido banderas ucranianas e incluso se han proyectado en la Torre Eiffel.

"Cuando izamos una bandera ucraniana, ¡nadie nos dijo nada!", dijo Gilles Poux, alcalde de La Courneuve, al noreste de París, que planeaba retirar la bandera a última hora del martes después de que su administración fue multada por ondear una a principios de año.

"Hablar de neutralidad es hipócrita. Libertad, igualdad, fraternidad: estos valores no tienen nada de neutrales", afirmó.

Preguntado por las acusaciones de doble rasero, el Ministerio del Interior dijo a Reuters que la guerra de Gaza había provocado protestas y tensiones en Francia, y que exhibir banderas palestinas en edificios públicos podría desencadenar disturbios públicos.

Hasta el martes por la noche, 86 ayuntamientos de toda Francia habían izado la bandera palestina, según el Ministerio del Interior, que la semana pasada pidió a los representantes de los gobiernos regionales que impidieran estas acciones por contravenir el "principio de neutralidad" de Francia.

Anne Tuaillon, presidenta de la Asociación Francesa de Solidaridad con Palestina, afirmó que no hay lugar para la neutralidad "en una situación de opresión", en referencia a la ofensiva militar de Israel contra Gaza desde el ataque de Hamás a Israel de 2023.

Lionel Crusoe, abogado especializado en derecho público francés, dijo que la decisión del Ministerio del Interior tenía poco sentido.

"Este principio de neutralidad de los servicios públicos no impide que un municipio pueda solidarizarse ocasionalmente con un pueblo que es objeto de una agresión militar, o de un atentado terrorista, por ejemplo", declaró.

Con información de Reuters