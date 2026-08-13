Israel envía más efectivos a una localidad de Cisjordania sitiada por colonos judíos

FOTO DE ARCHIVO. Palestinos observan las casas sitiadas por colonos israelíes en la aldea de Qusra, en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania

El ejército israelí anunció el jueves que había enviado más efectivos a una aldea de Cisjordania donde unos colonos han acorralado a varias familias palestinas ‌dentro de sus casas, un asedio ‌que, según los palestinos, tiene como objetivo desplazarlos por la fuerza de sus tierras.

El asedio comenzó el fin de semana, cuando colonos judíos bloquearon el acceso por carretera a las tres viviendas de la aldea palestina de Qusra e instalaron una tienda de campaña en sus patios delanteros, impidiendo que nadie entrara o saliera. Los colonos ya les habían cortado previamente el suministro de electricidad y agua.

El ejército israelí afirma que está tratando ​de dispersar a los ⁠colonos de la zona, aunque un video de principios de semana mostraba a varios ‌hombres israelíes vestidos con uniformes militares verdes uniéndose a los colonos ⁠en una oración matutina dentro de la tienda. El ⁠ejército afirmó que estaba tomando medidas disciplinarias contra todo el personal implicado.

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Un día después de que los militares lanzaran gas lacrimógeno en un intento fallido de desalojar a los colonos, ⁠el ejército afirmó que había enviado refuerzos a Qusra "para llevar a cabo ​misiones defensivas y patrullas en la zona con el fin ‌de mantener la seguridad y proteger la zona".

Las ‌Naciones Unidas afirmaron en un comunicado que unos 15 palestinos, entre ellos dos ⁠niños, se encontraban "atrapados dentro de sus hogares en un estado de terror, incapaces de atender sus necesidades básicas y sin acceso al agua ni a la electricidad".

LAS FAMILIAS ASEDIADAS PIDEN AYUDA

El ejército se ve sometido a una presión cada vez mayor para que ​ponga fin a ‌las apropiaciones ilegales de tierras por parte de los colonos, envalentonados por el Gobierno de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha impulsado una rápida expansión de los asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania.

Las dos familias asediadas en la zona afirman que carecen de alimentos y medicamentos, y que ⁠los colonos han estado dañando sus propiedades, lanzando piedras contra sus casas y profiriendo insultos contra ellas.

"Hacemos un llamamiento a las instituciones gubernamentales y a toda persona libre y honorable para que nos ayuden a conseguir comida y medicinas", declaró Qusay Abu Reeda, un palestino-estadounidense que se encuentra atrapado con su familia en el interior de una de las viviendas.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, afirmó que el ejército y la policía israelíes "han acudido ‌a petición nuestra para expulsar a los terroristas israelíes responsables de estos actos", y añadió: "Las acciones de quienes están haciendo esto a la vivienda de esta familia son criminales".

Los palestinos afirman que el ejército israelí permite a los colonos apropiarse de tierras y recursos en toda Cisjordania con total impunidad, incluso en zonas en las que poseen títulos de propiedad expedidos ‌por Israel.

Los incidentes de apropiación de tierras por parte de los colonos son especialmente habituales en las afueras de las aldeas, como Qusra, que se encuentra en una zona bajo control de ‌seguridad total por parte ⁠de Israel.

Cisjordania, territorio que Israel conquistó en la guerra de Oriente Medio de 1967, alberga a unos tres millones de palestinos y 500.000 colonos. ​Hay unos 146 asentamientos en Cisjordania, así como 390 puestos avanzados más pequeños, según el grupo israelí de vigilancia de los asentamientos Peace Now.

Con información de Reuters