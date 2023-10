La Escuela Isauro Arancibia inauguró la galería de arte León Ferrari

El Centro Educativo Isauro Arancibia (CEIA), que desde hace 25 años trabaja con personas en situación de calle, inauguró una galería de arte que lleva el nombre del artista argentino León Ferrari, lo que sus organizadores consideraron "un orgullo" mientras reivindicaron el rol del arte como "herramienta de transformación de la realidad", con una muestra a la que asistieron más de 100 personas y aún se puede visitar.

La inauguración tuvo lugar con la muestra Ferrari+Brizuela, “Me gusta perderme en el arte”, compuesta por 30 obras de la artista María Brizuela, en diálogo con 21 heliografías y caligrafías de Ferrari.

“Después de más de 10 años de un taller de arte funcionando en la escuela Isauro Arancibia, nos emociona poder apoyar y acompañar este proyecto que lleva adelante la escuela”, compartió Julieta Zamorano, nieta de Ferrari y presidenta de la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo (Falfaa).

Además, contó que el espacio “lleva el nombre de León en homenaje a su legado, pero también como recordatorio de que el arte tiene la potencia de ser una herramienta de transformación de la realidad, una posibilidad de trabajo y de inserción social”.

“El arte atraviesa nuestra escuela desde siempre porque creemos que es absolutamente transformador. Es un orgullo contar con esta galería en nuestra escuela, y que una de nuestras alumnas pueda mostrar sus obras, dialogando con las obras de León”, dijo la fundadora de la escuela, Susana Reyes.

La galería León Ferrari será una fuente de trabajo para las y los estudiantes que vienen formándose en el taller de artes de la escuela desde hace más de 10 años.

María Brizuela comenzó a asistir a la escuela con el objetivo de terminar la primaria y hoy es una artista “potente y prolífica”, indicaron desde el establecimiento.

“En estas pinturas me pueden ver como soy y también lo que me gusta hacer. Pintando me voy un rato del mundo y me pierdo en el arte, porque en el arte encuentro ese lugar de paz, tranquilidad y alegría que hace que me den ganas de venir cada miércoles a pintar. Me llena de emoción ver mi transformación desde que empecé hasta ahora”, expresó Brizuela.

Además de las 30 obras realizadas por Brizuela entre 2015 y 2023, en la galería también se pueden ver serigrafías, litografías offset y heliografías producidas por León Ferrari.

Las obras de Brizuela y Ferrari se pueden ver en la Galería León Ferrari, de lunes a viernes de 10 a 16 en la avenida Paseo Colón 1366, en el barrio porteño de San Telmo.

Al CEIA, que este año cumplió su aniversario número 25, asisten más de 800 estudiantes en situación de calle en sus diferentes niveles, y contempla un jardín maternal, primaria y secundaria para adultos, grado de nivelación y centro de actividades infantiles; que funciona de 9 a 16.

Desde 2011, el centro educativo es parte de la Asociación Civil Isauro Arancibia que además de su faceta educativa, también contempla otras como la artística con talleres de música, fotografía, tango y fileteado, entre otros emprendimientos productivos, además de panadería, fabricación de ecobolsas, la revista "La realidad sin chamuyo" y bicicletería.

También posee el Centro de Integración Social y atención bucodental.

Con información de Télam