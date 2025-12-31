Manifestantes iraníes intentan irrumpir en edificio oficial en cuarto día de protestas: medios estatales

Un grupo de personas camina junto a tiendas cerradas, tras las protestas por la caída del valor de la moneda, en el Gran Bazar de Teherán

‍Manifestantes iraníes intentaron irrumpir el miércoles en un edificio del gobierno local en la provincia ‍meridional de Fars, según ⁠los medios estatales, en el cuarto día de protestas por el costo de la vida, que han provocado una inusual oferta de diálogo por parte de las autoridades.

Las protestas por la elevada inflación y la caída del valor de la moneda local, el rial, comenzaron el domingo entre los comerciantes de Teherán ‌y el martes se habían extendido a ⁠varias universidades de la ⁠capital.

"Hace unas horas un grupo organizado intentó entrar en el edificio de la gobernación en la ciudad de ‍Fasa, pero su ataque fracasó con la intervención de las fuerzas de seguridad", ⁠dijo la prensa estatal. "La líder ‌de estos alborotadores, una mujer de 28 años, fue detenida".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La agencia de noticias iraní Tasnim citó a un funcionario local según el cual cuatro "atacantes" fueron detenidos y tres miembros de las fuerzas ‌de seguridad ‌resultaron heridos durante el incidente.

Un video difundido por los medios estatales mostró a un grupo de personas intentando forzar la puerta del edificio. Reuters verificó la ubicación de la ​grabación, pero no pudo comprobar de forma independiente el momento en que se produjo.

El gobernador de Fasa declaró a los medios estatales que "las protestas fueron causadas por la inflación y las condiciones económicas. En ellas participaron personas influidas por canales y medios de comunicación hostiles (...) ‍la situación ha vuelto a la normalidad".

Las autoridades iraníes han respondido a protestas anteriores por cuestiones como los precios, la sequía, los derechos de la mujer y las libertades políticas con enérgicas medidas de seguridad ​y numerosas detenciones.

No obstante, el gobierno dijo esta vez que establecerá un "mecanismo de diálogo" con los líderes de ​las manifestaciones, las primeras grandes protestas desde los ataques israelíes y estadounidenses a Irán en junio, ⁠que provocaron expresiones generalizadas de solidaridad patriótica. No ha dicho cómo funcionaría el mecanismo.

Con información de Reuters