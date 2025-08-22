Irán y las potencias europeas debatirán sobre las negociaciones nucleares y las sanciones, según IRNA

FOTO DE ARCHIVO: Símbolo nuclear y bandera de Irán se ven en esta ilustración

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, mantendrá una llamada telefónica conjunta con sus homólogos francés, británico y alemán el viernes para hablar sobre las cuestiones nucleares y las sanciones, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

Las tres potencias europeas han amenazado con activar las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán en virtud de un mecanismo "de respuesta" si Irán no vuelve a la mesa de negociaciones sobre su programa nuclear. Los países, junto con Estados Unidos, sostienen que Irán está utilizando el programa nuclear para desarrollar potencialmente armas, algo que Irán niega.

Teherán suspendió las negociaciones con Estados Unidos, cuyo objetivo era frenar las ambiciones nucleares de la república islámica, después de que EEUU e Israel atacaran sus instalaciones nucleares en junio.

Desde entonces, los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no han podido acceder a las instalaciones nucleares iraníes, a pesar de que el jefe del OIEA, Rafael Grossi, ha declarado que las inspecciones siguen siendo esenciales.

