El G7 insta a reanudar las conversaciones para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní

FOTO DE ARCHIVO: Símbolo nuclear y bandera de Irán

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del Grupo de los Siete (G7) manifestaron el lunes su apoyo al alto el fuego entre Israel e Irán e instaron a reanudar las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, según una declaración conjunta.

Desde abril, Irán y Estados Unidos han conversado para encontrar una nueva solución diplomática al programa nuclear iraní. Teherán dice que su programa es pacífico e Israel y sus aliados afirman que quieren asegurarse de que Irán no pueda construir un arma nuclear.

"Pedimos la reanudación de las negociaciones, que resulten en un acuerdo integral, verificable y duradero que aborde el programa nuclear de Irán", dijeron los ministros de Exteriores del G7.

La semana pasada, Trump anunció un alto el fuego entre Israel, aliado de Estados Unidos, e Irán, su rival regional, para poner fin a una guerra que comenzó el 13 de junio, cuando Israel atacó Irán. El conflicto entre Israel e Irán había hecho saltar las alarmas en una región ya en vilo desde el inicio de la guerra de Israel en Gaza en octubre de 2023.

Antes de que se anunciara el alto el fuego, Washington atacó las instalaciones nucleares iraníes e Irán atacó una base estadounidense en Qatar como represalia.

Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 dijeron que instaban "a todas las partes a evitar acciones que puedan desestabilizar aún más la región."

El enviado de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, ha dicho que las conversaciones entre Washington y Teherán son "prometedoras" y que EEUU tiene esperanzas de alcanzar un acuerdo de paz a largo plazo.

Los principales diplomáticos del G7 denunciaron el lunes amenazas contra el jefe del organismo de control nuclear de la ONU, después de que un periódico iraní de línea dura afirmara que el jefe del OIEA, Rafael Grossi, debería ser juzgado y ejecutado como agente israelí.

El 12 de junio, la junta de gobernadores del organismo de control nuclear de la ONU, formada por 35 países, dijo que Irán había incumplido sus obligaciones de no proliferación por primera vez en casi 20 años.

Israel es el único país de Oriente Próximo del que se cree que posee armas nucleares y dijo que su guerra contra Irán tenía como objetivo impedir que Teherán desarrollara sus propias armas nucleares.

Irán forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, mientras que Israel no. El organismo de control nuclear de la ONU, que lleva a cabo inspecciones en Irán, afirma que no tiene "indicios creíbles" de un programa armamentístico activo y coordinado en Irán.

(Informaciones de Kanishka Singh en Washington e Ismail Shakil en Ottawa; edición de Chris Reese y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)