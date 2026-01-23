El Consejo de DDHH de la ONU se reúne de urgencia para tratar la represión de las protestas en Irán

FOTO DE ARCHIVO. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reúnen para hablar sobre Irán a petición de Estados Unidos en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU

Por Emma Farge y ‍Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 23 ene (Reuters) - El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará el viernes una sesión ‍de emergencia para debatir la "alarmante ⁠violencia" empleada en Irán contra los manifestantes, mientras que un grupo de Estados pedirá a los investigadores de Naciones Unidas que documenten los presuntos abusos para futuros juicios.

Grupos de derechos humanos afirman que miles de personas, incluidos transeúntes, murieron durante los disturbios, que representaron el mayor desafío al Gobierno clerical iraní desde 2022.

Al menos 50 países respaldaron la convocatoria de una sesión especial del ‌Consejo de Derechos Humanos de la ONU para ⁠abordar informes creíbles de violencia, represión ⁠de manifestantes y violaciones de la legislación internacional de derechos humanos en todo el país, según una carta redactada por Islandia.

"La magnitud ‍de los crímenes no tiene precedentes", dijo a Reuters Payam Akhavan, exfiscal de la ONU de ⁠nacionalidad irano-canadiense, antes de la sesión, ‌en la que está previsto que intervenga.

"Estamos tratando de sentar las bases de una justicia de transición en Irán, del momento Núremberg del país, si es que llega a producirse", dijo, en referencia a los juicios penales internacionales contra ‌dirigentes nazis ‌tras la Segunda Guerra Mundial.

La misión diplomática de Irán no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Las autoridades han atribuido los disturbios y las muertes a "terroristas y alborotadores" respaldados por opositores exiliados y adversarios extranjeros, Estados ​Unidos e Israel.

AMPLIACIÓN DEL MANDATO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA ONU

La propuesta presentada ante el organismo de Ginebra pretende ampliar en dos años el mandato de una investigación de la ONU establecida en 2022 tras la anterior oleada de protestas. También pondría en marcha una investigación urgente sobre las violaciones y los crímenes relacionados con ‍los últimos disturbios que comenzaron el 28 de diciembre "para posibles procedimientos judiciales futuros".

No estaba claro quién cubriría los costes en un contexto de crisis de financiación de la ONU que ha paralizado otras investigaciones.

Los defensores de los derechos humanos esperan que la sesión de ​emergencia presione al Gobierno iraní.

"La sesión envía un firme mensaje a las autoridades iraníes de que la comunidad internacional sigue de cerca ​sus acciones y no tolerará la supresión de las voces disidentes", dijo Azadeh Pourzand, portavoz de Impact Iran, coalición de ⁠19 organizaciones no gubernamentales que hacen campaña en favor de los derechos humanos en Irán.

Con información de Reuters