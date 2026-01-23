FITUR 2026: el Gobierno de Misiones avanza en un vínvulo estratégico con España para ampliar su mercado turístico

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, mantuvo un encuentro en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con Gibson Prezziuso, director comercial de Plus Ultra Líneas Aéreas, con el objetivo de analizar la posibilidad de restablecer una conexión aérea directa entre la provincia y Europa.

La reunión se inscribió dentro de la agenda internacional que Misiones desarrolla para fortalecer su posicionamiento como destino turístico global y mejorar su conectividad aérea, considerada un factor clave para el crecimiento del turismo receptivo y la ampliación de mercados emisores. En ese sentido, el mandatario provincial destacó que la conectividad internacional resulta estratégica para potenciar el arribo de visitantes extranjeros y consolidar la oferta turística misionera.

A través de sus redes sociales, Passalacqua remarcó la importancia de avanzar en acuerdos que permitan integrar a Misiones en circuitos aéreos internacionales, facilitando el acceso desde destinos europeos hacia la provincia y, en particular, hacia la región de las Cataratas del Iguazú.

Asimismo, el gobernador agradeció el acompañamiento de ONU Turismo y destacó el rol de Gustavo Santos, a quien definió como un aliado estratégico en la promoción internacional del destino Misiones.

El potencial turístico de la provincia

El turismo internacional volvió a posicionarse como un pilar central de la economía misionera durante 2025, con el Parque Nacional Iguazú como principal punto de atracción. A lo largo del año, más de 95 mil turistas europeos recorrieron las Cataratas, lo que generó un impacto económico que superó los 11 millones de dólares en la provincia, de acuerdo con datos oficiales.

España encabezó el ranking de visitantes del continente europeo. Durante 2025 arribaron 24.724 turistas españoles, lo que superó los registros de 2023 y 2024. Este grupo presentó una permanencia promedio de 2,5 noches y un gasto diario estimado en 128 dólares por persona, el más alto entre los mercados europeos.

En segundo lugar se ubicaron los viajeros franceses, con 21.591 ingresos registrados en el año. Su consumo diario promedio fue de 105 dólares y mostraron una preferencia marcada por hostels, aunque también eligieron hoteles de alta gama y alojamientos intermedios. Alemania ocupó el tercer puesto, con 19.120 visitantes y un gasto diario cercano a los 110 dólares, donde se destacó la elección de hoteles de mayor categoría.

El flujo continuó con turistas del Reino Unido, que alcanzaron los 15.820 ingresos en 2025, y evidenció un crecimiento sostenido respecto a años anteriores. Con un desembolso diario de 120 dólares, se posicionaron como uno de los mercados de mayor aporte económico. Italia completó el listado con 13.715 visitantes, también en alza.