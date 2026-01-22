Turismo y desarrollo: ante empresarios españoles, Misiones presentó sus oportunidades de inversión turística provincial

El Gobierno de Misiones expuso ante inversores españoles una serie de proyectos estratégicos orientados a fortalecer el desarrollo turístico de la provincia, con foco en Puerto Iguazú y su entorno natural. La presentación se realizó en el marco del Tourism Investors’ Day, una jornada organizada en Madrid por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, destinada a promover oportunidades de inversión en el sector turístico argentino.

La delegación misionera estuvo encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua, y el ministro de Turismo provincial, José María Arrúa; quienes acompañaron al secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli; durante la misión institucional desarrollada en la capital española.

A través de sus redes sociales, el gobernador misionero expresó: "El turismo es empleo para los misioneros y generación de divisas para la provincia. En tiempos difíciles, es una de las principales palancas para seguir creciendo".

El encuentro tuvo lugar en la Residencia del Embajador argentino en Madrid y reunió a empresarios, desarrolladores y fondos de inversión interesados en el potencial del turismo argentino. En la apertura, Scioli destacó que la Argentina atraviesa un escenario favorable para la llegada de capitales, subrayando la recuperación de la certidumbre jurídica, la desaceleración inflacionaria y los niveles de seguridad ciudadana como factores clave para la inversión.

En ese contexto, Misiones presentó dos propuestas concretas vinculadas a la ampliación de la infraestructura hotelera en Puerto Iguazú, uno de los principales destinos turísticos del país. Las iniciativas forman parte de una estrategia provincial orientada a diversificar la oferta, atraer inversiones de calidad y consolidar el posicionamiento internacional del destino.

Durante la jornada se desarrollaron tres paneles temáticos en los que representantes de distintas provincias y del sector privado expusieron proyectos específicos. La presentación misionera se centró en oportunidades vinculadas al turismo de naturaleza y a desarrollos de alto valor agregado, en sintonía con el perfil ambiental y sostenible que caracteriza a la provincia.

Desde el Gobierno provincial se informó que Misiones dispone de terrenos estratégicamente ubicados en la Selva Iryapú, próximos al Parque Nacional Iguazú, destinados al desarrollo de emprendimientos privados en alojamiento de 3, 4 y 5 estrellas, parques temáticos y propuestas gastronómicas. Estas áreas cuentan con infraestructura básica consolidada, como red vial, energía eléctrica, agua potable, conectividad y servicios de telecomunicaciones, y ofrecen la posibilidad de acceder a la titularidad de la tierra a valores diferenciales.

Asimismo, se presentó un proyecto de ampliación de un hotel boutique de naturaleza de alta gama, concebido como un activo patrimonial premium. La propuesta combina rentabilidad operativa sostenida, preservación del capital y valorización inmobiliaria en dólares, con una ubicación privilegiada dentro de una reserva natural de 600 hectáreas. El modelo apunta a inversores de mediano y largo plazo interesados en desarrollos de baja densidad y alto valor experiencial.

El potencial turístico de la provincia

El turismo internacional volvió a posicionarse como un pilar central de la economía misionera durante 2025, con el Parque Nacional Iguazú como principal punto de atracción. A lo largo del año, más de 95 mil turistas europeos recorrieron las Cataratas, lo que generó un impacto económico que superó los 11 millones de dólares en la provincia, de acuerdo con datos oficiales.

España encabezó el ranking de visitantes del continente europeo. Durante 2025 arribaron 24.724 turistas españoles, lo que superó los registros de 2023 y 2024. Este grupo presentó una permanencia promedio de 2,5 noches y un gasto diario estimado en 128 dólares por persona, el más alto entre los mercados europeos.

En segundo lugar se ubicaron los viajeros franceses, con 21.591 ingresos registrados en el año. Su consumo diario promedio fue de 105 dólares y mostraron una preferencia marcada por hostels, aunque también eligieron hoteles de alta gama y alojamientos intermedios. Alemania ocupó el tercer puesto, con 19.120 visitantes y un gasto diario cercano a los 110 dólares, donde se destacó la elección de hoteles de mayor categoría.

El flujo continuó con turistas del Reino Unido, que alcanzaron los 15.820 ingresos en 2025, y evidenció un crecimiento sostenido respecto a años anteriores. Con un desembolso diario de 120 dólares, se posicionaron como uno de los mercados de mayor aporte económico. Italia completó el listado con 13.715 visitantes, también en alza