Con estrategia productiva, Misiones busca habilitar exportaciones de carne a la Unión Europea: los detalles

Desde el Gobierno de Misiones anunciaron que frigoríficos de la provincia podrían acceder a la exportación de carne a la Unión Europea, a partir de un trabajo articulado con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La información fue confirmada por el subsecretario de Producción Animal, Carlos Caraves, quien explicó que se avanza en un proceso de ordenamiento, categorización y adecuación sanitaria de las plantas frigoríficas, con el objetivo de cumplir con los exigentes estándares que demandan los mercados internacionales.

En diálogo con LT 17 Radio Provincia de Misiones, el funcionario señaló que actualmente existen entre cuatro y cinco frigoríficos en condiciones favorables para iniciar ese camino. Si bien evitó precisar nombres, indicó que se trata de establecimientos que presentan un buen desempeño sanitario y operativo. “Estamos trabajando con el Senasa para trazar un eje y ver cuáles son los frigoríficos que mejor están alineados para este desafío”, explicó Caraves, y agregó que la primera meta es que las plantas de mayor escala que hoy abastecen el mercado interno puedan avanzar hacia la exportación.

El subsecretario detalló que el proceso de habilitación para exportar es extenso y se encuentra bajo la órbita del organismo nacional, mientras que la Provincia conserva su potestad sobre los frigoríficos habilitados a nivel local. En ese marco, el Ministerio del Agro y la Producción cumple un rol clave en la articulación y el acompañamiento técnico. “La habilitación provincial la da el Ministerio del Agro, pero ahora estamos trabajando junto al Senasa para categorizar a los frigoríficos y ordenar el sistema, de modo que aquellos con mayor potencial puedan proyectarse al mercado externo”, señaló.

Caraves remarcó que, si bien la cantidad de cabezas de ganado en Misiones es menor en comparación con otras provincias ganaderas del país, el objetivo no es competir en volumen sino agregar valor y fortalecer la cadena productiva. “El problema no está en luchar, sino en unir fuerzas y tratar de vender. Esto le sirve al productor misionero, porque permite mejorar precios, previsibilidad y sustentabilidad”, sostuvo.

Trazabilidad y tecnología para acceder a nuevos mercados

Uno de los ejes centrales para avanzar hacia la exportación es la implementación del sistema de caravanas electrónicas, un mecanismo de identificación individual que comenzará a aplicarse en los terneros nacidos a partir del 1 de enero. Se trata de una disposición del Senasa que incorpora tecnología digital para garantizar la trazabilidad completa del animal, desde su nacimiento hasta la faena, un requisito indispensable para acceder a mercados como la Unión Europea.

Según explicó Caraves, el dispositivo es similar a la caravana tradicional, pero incorpora un chip electrónico que almacena toda la información sanitaria y productiva del bovino. “Es una caravana normal, pero con un chip que guarda los datos del animal durante toda su vida. Con un lector electrónico se puede acceder a ese historial, algo fundamental para la exportación”, detalló.

En cuanto a la adquisición, indicó que los productores pueden comprarlas en veterinarias, tal como se hacía con las caravanas convencionales, y que previamente deben inscribirse en el sistema del Senasa, donde queda registrado el número de identificación y los datos del establecimiento. Respecto al costo, señaló que ronda un dólar y medio por unidad, un valor superior al de la caravana tradicional, pero acorde a la tecnología y la información que incorpora.

El subsecretario también destacó que los productores cuentan con el respaldo de las agencias del Servicio de Sanidad Animal distribuidas en toda la provincia, en localidades como Posadas, San Vicente, Eldorado, Montecarlo, Andresito y Aristóbulo del Valle, donde pueden recibir asesoramiento técnico y acompañamiento para implementar el nuevo sistema.

Sanidad animal y balance positivo de la campaña de aftosa

En materia sanitaria, Caraves realizó un balance positivo de la última campaña de vacunación contra la fiebre aftosa en animales menores, que finalizó el 9 de enero. Según los datos preliminares, la cobertura alcanzó aproximadamente el 92%, porcentaje que continúa actualizándose a medida que se cargan las planillas. “Vamos a vacunar el 100% de la población registrada. En Misiones incluso puede superarse ese número, porque siempre hay animales en tránsito o ingresos temporales”, explicó.

El funcionario calificó la campaña como muy exitosa, tanto por el trabajo del personal sanitario como por el compromiso de los productores, y destacó que las condiciones climáticas facilitaron el desarrollo del operativo en toda la provincia. De cara a los próximos meses, adelantó que en marzo se realizará una reunión provincial con asociaciones y referentes del sector para cerrar formalmente la campaña actual y presentar los lineamientos de la próxima, que incluirá la continuidad del sistema de identificación electrónica.

Finalmente, Caraves subrayó que Misiones mantiene un estatus sanitario sólido, con certificaciones no solo en fiebre aftosa, sino también en brucelosis y tuberculosis. “Ese estatus es clave para proyectar la ganadería misionera hacia nuevos mercados y consolidar un modelo productivo con mayor valor agregado”, concluyó.