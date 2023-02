¿Cómo imprimir PDF? 3 minutos para aprender 2 métodos

Ya hace más de tres décadas desde que Word llegó a nosotros para facilitar la forma en que realizamos nuestros trabajos. Algo que anteriormente tomaba demasiado tiempo y esfuerzo, pasó a ser algo muy sencillo gracias a todas las herramientas que nos brinda este programa.

El resumen de nuestro trabajo no solo implicó la eficacia con la que podíamos diseñar un documento, sino su presentación, integración de imágenes y, por último, la comodidad que le brindamos al público por medio de formatos amigables como el PDF.

Por su parte, el formato PDF ha permitido que no haya excusas para visualizar nuestros documentos y leer la información que pretendemos compartir. Por esta razón, el editor de PDF es uno de los programas más usados en la actualidad.

Otro aspecto muy popular dentro de las oficinas es imprimir pdf, de forma que tengamos a mano los documentos que desarrollamos con nuestra computadora.

Esta no es una tarea que demande demasiado esfuerzo de nuestra parte, pero cuando queremos que tenga requisitos especiales, a veces un lector básico puede convertirlo en una odisea.

Si te has sentido confundido y frustrado pensando en qué deberías hacer, no te preocupes. En este artículo te enseñamos dos métodos para lograrlo.

Utiliza el navegador Microsoft Edge

Esta siempre será una buena opción, ya que no requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, también es la más limitada porque no dispone de muchas facilidades como otras herramientas.

Aun así, podemos usarlo en caso de que no estemos en nuestro ordenador y no podamos extraer datos de PDF por el momento.

Para realizar una impresión desde este navegador, simplemente debes:

Ingresar al sitio web donde está alojado el archivo que deseas imprimir En la parte superior de la página, elige la opción que dice “configuración” (también puedes utilizar el atajo control+P). Dentro de las opciones que se muestran, se encuentra la de “imprimir”

Utiliza Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement es la mejor opción, ya que cuenta con múltiples opciones de impresión. Además, posee un conjunto de posibilidades para editar PDF.

Es decir, no nos limitamos simplemente a las opciones predeterminadas de las cuales podemos disponer normalmente, sino que también podemos hacer una serie de modificaciones.

Entre ellas se encuentran:

Seleccionar la impresora desde donde vas a realizar la impresión

Escoger entre imprimirla en una sola cara o en ambas

La opción de imprimir la página “como imagen”

Hacer la impresión de forma vertical u horizontal.

La configuración dentro de la cantidad de páginas a imprimir es muy variada, pudiendo escoger entre múltiples opciones

¿Qué otros beneficios ofrece Wondershare PDFelement?

Cuando descargas Wondershare PDFelement, no simplemente estás optando por la mejor opción en un aspecto, sino que también te estás asegurando de contar con la mejor opción en todo lo referente a PDF y formatos de oficina en general.

Edición de archivos PDF

No solo podemos escoger la mejor opción para imprimir nuestro PDF, sino que también podemos editarlo.

Esta es una gran característica, ya que, por ejemplo, en el caso de utilizar Microsoft Edge para la impresión, nos limitamos únicamente al acabado del cual dispone el documento. Si nos damos cuenta de que el documento necesita una modificación, simplemente no podríamos hacer nada.

Sin embargo, editar un documento por medio de PDFelement es realmente sencillo, ya que cuenta con las mismas características que ofrecen programas como Word. Por ejemplo, cambios de fuente, modificación del tamaño de la letra, color y añadir imágenes dentro de nuestro documento.

Realizar anotaciones

¿A qué nos referimos con anotaciones? Cuando estamos revisando un documento, a veces deseamos resaltar la parte en donde el texto tiene más valor para nosotros. Además, queremos tener la opción del lápiz para poder crear figuras que puedan ayudarnos más adelante.

PDFelement cuenta con esta opción integrada para poder hacer anotaciones muy fáciles. Modificar un documento previo a su impresión es un tema de mucha sencillez.

También puedes crear

Más allá de modificar el documento antes de imprimirlo, quizás necesitamos crear un nuevo PDF que nos pueda servir como material extra. En Wondershare PDFelement, crear uno o varios PDF al momento es un tema realmente sencillo.

En unos cuantos clics podemos disponer de un nuevo documento PDF, el cual podemos modificar integrando cualquier tipo de información que necesitemos.

Como conclusión, podemos decir que disponemos de una gran variedad de opciones al momento en que necesitemos imprimir un documento PDF. Sin embargo, es crucial disponer de un programa que nos pueda asegurar todas las opciones posibles.

No debemos esperar a que se presente un escenario negativo en donde necesitemos editar nuestros documentos y que nuestra única opción a mano sea “imprimir”. Con Wondershare PDFelement no existen límites para tratar con nuestros PDF. Desde una impresión realmente avanzada hasta la edición del texto con la más amplia gama de opciones para convertirlo en ese documento que queremos presentar ante el ojo de los demás.