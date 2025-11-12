Según el INDEC, la región del NOA tuvo una inflación del 2.1% en octubre, y obtuvo la menor variación del país

Como cada mes, este miércoles 12 de noviembre se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del Noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación de 2,1% durante octubre.

Ese número significó un descenso del 0,1% en la región respecto al mes anterior (que fue de 2,2%), al mismo tiempo que se situó 0,2% por debajo de la media nacional, que se ubicó en 2,3%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del Noroeste argentino fue de un 31,1%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 31,3%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Bebidas Alcohólicas y Tabaco (3,1%), Comunicación (2,4%), Transporte (2,4%).

Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Salud (1,5%), Equipamiento y mantenimiento de hogar (1,5%), y Educación (1,6%),

Inflación nacional

La inflación de octubre registró una leve aceleración, aunque menor a la que estimaban las consultoras privadas, y cerró en 2,3%, según el INDEC. Con este valor, los precios minoristas acumulan un alza de 24,8%.

Respecto del año pasado, los precios subieron un 31,3%. La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.