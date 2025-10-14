Según el INDEC, la inflación del NEA fue del 1,8% en septiembre y se ubicó con la variación de precios más baja del país

Como cada mes, este martes 14 de octubre se publicaron los datos de inflación nacional por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación de 1,8% durante septiembre. Ese número significó que la inflación se incrementó en la región respecto al mes anterior (que fue de 1,7%).

En este sentido, la región se situó 0,3% por debajo de la media nacional, que se ubicó en 2,1%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noreste argentino fue de un 19,1%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 22%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,7), Transporte (2,6%), Prendas de vestir y calzado (2,5%). Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre fueron Restaurantes y hoteles (0,2%), Recreación y cultura (0,6%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,7%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de septiembre fue del 2,1%, se aceleró respecto al registro de agosto y se trató de la peor cifra en cinco meses, de acuerdo al Indec. En lo que va del año, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 22% y respecto al mismo mes del año anterior, escaló 31,8%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (3,1%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas excepto en Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Transporte.

Noticia en desarrollo