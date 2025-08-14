Tras el 1,7% de inflación en julio en el NOA, el INDEC informó los rubros más afectados: cuáles son y cuánto aumentaron

Este miércoles 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio de 2025, revelando que la región del noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación del 1,7%, por debajo del 1,9% a nivel nacional.

Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de Educación (4,9%), Restaurantes y hoteles (4,0%) y Recreación y cultura (3,0%). Por otra parte, los rubros de menor aumento en el NOA fueron los de Prendas de vestir y calzado (0,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,7%) y Salud (0,5).

Con respecto al acumulado en la región desde julio de 2024, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Educación (97,4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (74,6%) y Restaurantes y hoteles (56,5%).

Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (23,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (25,8%) y Bienes y servicios varios (27,6%).

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados fueron Verduras, tubérculos y legumbres (5,8%), Pan y cereales (1,3%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Leche, productos lácteos y huevos (0,3%) y Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc (0,8%).

Cómo fue la inflación nacional

En julio pesaron sobre todo los rubros ligados al turismo, por las vacaciones de invierno, y una fuerte alza de precios en verdura. Para los especialistas de la fundación Libertad y Progreso, la inflación de julio fue del 1,9%, sobre todo por factores estacionales como vacaciones y aguinaldo, subas en precios regulados como combustibles y servicios públicos, y eventos que incrementaron la incertidumbre, como el fallo negativo por la causa YPF.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal. La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo.

En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%). Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%).