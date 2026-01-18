Verano con políticas activas: Formosa continúa con los programas sanitarios, alimenticios, y de inclusión social

Formosa transita el verano con una agenda sostenida de políticas públicas con especial énfasis en el cuidado integral de las infancias. A través de una planificación anticipada del Modelo Formoseño, los programas de asistencia alimentaria, sanitaria y social continúan en funcionamiento sin interrupciones, incluso durante el receso escolar.

En ese marco, el Servicio Social Nutricional mantuvo su actividad desde el primer día hábil de enero. Las instituciones educativas abrieron sus puertas para recibir a niñas, niños y familias, y garantizaron el acceso diario a desayuno, almuerzo y merienda. El almuerzo se sirvió en plato en los establecimientos y se entregó en formato vianda para evitar traslados prolongados bajo altas temperaturas, y se permite solo los adultos realicen el retiro.

En cuanto al desayuno y la merienda, las preparaciones se entregan para ser llevadas a los hogares, con la modalidad de que los chicos asistan con un recipiente. La propuesta alimentaria se organiza mediante un menú semanal equilibrado y variado: guiso de fideos con pollo los lunes; milanesas de carne o pollo los martes; pata muslo al horno los miércoles; albóndigas con arroz los jueves; y tallarines con estofado de pollo los viernes. Como complemento, se ofrece arroz con leche y frutas.

Controles de salud

La salud también ocupa un lugar central en las acciones de verano. El Gobierno provincial desarrolló controles médicos integrales destinados a niñas, niños y adolescentes que participan de las colonias de vacaciones. Las evaluaciones se realizaron en los principales complejos recreativos de la ciudad, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades acuáticas y recreativas.

En el Complejo Paraíso de los Niños, el Ministerio de Desarrollo Humano efectuó controles durante turnos matutinos y vespertinos a 249 colonos. A su vez, el martes 13, en el Parque Acuático 17 de Octubre, se examinó a 533 niños que asistieron en horario matutino. De esta manera, en apenas dos jornadas se concretaron 782 evaluaciones.

Las evaluaciones no se limitan a certificar la aptitud para el ingreso a las piletas, sino que apuntan a detectar patologías, indicar tratamientos, suministrar medicación o derivar a interconsultas cuando resulta necesario. En esos casos, se realizó el diagnóstico correspondiente y se entregaron de forma gratuita lociones o cremas pediculicidas, antibióticos para piodermitis u otras infecciones cutáneas, junto con indicaciones escritas sobre su uso y duración.

Continúan los CDI durante el verano

En paralelo, los Centros de Desarrollo Infantil continúan funcionando con normalidad. Los 37 CDI distribuidos en toda la provincia permanecen abiertos de 7 a 18 horas y brindan atención integral a niñas y niños desde los 45 días hasta los cuatro años de edad. Además, se garantiza la nutrición diaria completa, con desayuno, colación, almuerzo y merienda, junto a actividades acordes a cada etapa del desarrollo y la atención permanente de docentes y personal especializado en primera infancia y estimulación temprana.

El abordaje de los CDI contempla no solo el desarrollo infantil, sino también el acompañamiento constante a las familias y tutores, además de la articulación con otras áreas del Ministerio de la Comunidad y distintos organismos provinciales. Estos espacios preparan a los niños para su ingreso a la educación formal y atienden situaciones específicas vinculadas a la discapacidad o a condiciones particulares de desarrollo.

Un Día de Reyes mágico y el éxito de las colonias

Las acciones de verano también incluyeron el tradicional festejo de Reyes Magos. En ese contexto, el Gobierno provincial realizó la entrega de juguetes a niñas y niños de nivel inicial y primario de escuelas públicas y privadas, Centros de Desarrollo Infantil, hospitales y otras instituciones. La distribución se llevó adelante en cada espacio donde existen políticas públicas de contención y acompañamiento a la niñez formoseña.

Por último, las colonias de vacaciones cerraron su segunda semana con un balance altamente positivo. Cientos de niños y niñas de barrios de la Capital y de localidades del interior participaron de manera gratuita en actividades recreativas, educativas y de integración en el Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático “17 de Octubre”. A través del programa Conociendo mi Provincia, también se recibió a chicos del interior.

Los organismos provinciales desarrollan talleres donde, mediante propuestas lúdicas, los participantes incorporan aprendizajes y valores. Desde la comunidad se destacó la importancia de la gratuidad y del acceso igualitario a estos espacios. Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse directamente en el ingreso a los parques, de 7.30 a 11.30 horas, con la posibilidad de participar también en clases de natación, aquagym y pileta libre durante los fines de semana.