La industria de las atracciones genera más de US$3.800 millones en Argentina: Buenos Aires reunirá a los líderes del sector

La industria de las atracciones se consolida como uno de los motores del entretenimiento, el turismo y las economías regionales en Argentina. Durante 2024, el sector generó un impacto económico total de US$3.809 millones, compuesto por US$1.671 millones de impacto directo y US$2.138 millones de impacto indirecto e inducido en la cadena de valor. Además, sostuvo 80.300 puestos de trabajo, aportó US$485 millones en impuestos y recibió 48,1 millones de visitantes, equivalente al 12% de toda la asistencia registrada en América Latina y el Caribe.

En este contexto, Buenos Aires será sede los próximos 18 y 19 de agosto del primer Encuentro IAAPA de Centros de Entretenimiento Familiar para América Latina y el Caribe, una reunión que convocará a propietarios, operadores, directivos y especialistas para debatir cómo evolucionará la industria durante los próximos años y qué estrategias permitirán impulsar su crecimiento hacia 2030.

Argentina, tercer mercado de la región

El encuentro llega en un momento especialmente relevante para el mercado argentino. Según el Estudio de Impacto Económico de IAAPA para América Latina y el Caribe, elaborado junto a Tourism Economics, Argentina se posiciona como el tercer mercado más importante de la región, detrás de México y Brasil, consolidándose como uno de los principales referentes regionales en la industria de las atracciones.

Además del peso económico, el estudio proyecta un escenario favorable para la actividad. Tras la contracción registrada por el PBI argentino en 2024, se espera una recuperación del 4,3% en 2025, acompañada por una expansión sostenida de la industria del entretenimiento y el turismo en los próximos años.

La diversidad de la industria también se refleja en la amplitud de su oferta. El país cuenta con 1.713 atracciones, integradas por 1.060 museos y centros de ciencia, 372 centros de entretenimiento familiar, 138 atracciones naturales, ecológicas y paisajísticas, 88 atracciones históricas y culturales, 30 parques acuáticos, 20 zoológicos y acuarios y 5 parques de diversiones y temáticos, conformando un ecosistema diverso que impulsa el turismo, la recreación y el desarrollo económico en todo el país.

Una agenda para anticipar el futuro del sector

El Encuentro IAAPA buscará ofrecer herramientas para capitalizar ese escenario. Durante dos jornadas, los participantes analizarán las principales tendencias que impactan en los centros de entretenimiento familiar, desde la evolución de los hábitos de consumo hasta la incorporación de inteligencia artificial, la excelencia operativa, el desarrollo del talento, la seguridad, la rentabilidad y la innovación aplicada a la experiencia del visitante.

"Este Encuentro nace de la necesidad de que los operadores de la región dejen de reaccionar a los cambios del sector y empiecen a anticiparlos. Buenos Aires nos da la oportunidad de construir, junto con propietarios y líderes de toda América Latina y el Caribe, una visión compartida de hacia dónde va el entretenimiento familiar", señaló Paulina Reyes, Vicepresidenta y Directora Ejecutiva de IAAPA para América Latina y el Caribe.

El programa combinará ejercicios de prospectiva, análisis de tendencias, intercambio de casos reales y espacios colaborativos entre operadores, con foco en compartir soluciones aplicadas y construir una agenda común para el crecimiento de la industria en la región.

Acerca de IAAPA

IAAPA es una comunidad diversa y dinámica de profesionales de atracciones globales. Como la asociación internacional más grande para atracciones ubicadas de forma permanente, IAAPA unifica la comunidad de atracciones, conecta a las personas para aprender y crecer juntas, y se esfuerza por promover los más altos estándares profesionales de excelencia y seguridad en todo el mundo.

Fundada en 1918, IAAPA representa atracciones líderes de la industria y empresas proveedoras, consultores y miembros individuales de más de 100 países. Sus miembros incluyen profesionales de parques de diversiones, parques temáticos, atracciones, parques acuáticos, resorts, centros de entretenimiento familiar, zoológicos, acuarios, centros de ciencia, museos, líneas de cruceros, fabricantes y proveedores.

La sede mundial de IAAPA y su oficina para Norteamérica se encuentran en Orlando, Florida, Estados Unidos. Además, cuenta con oficinas en Bruselas (Bélgica), Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Hong Kong SAR (China), Shanghái (China) y Ciudad de México (México), así como representaciones en Brasil y Singapur. Más información en iaapa.org o a través de sus canales en LinkedIn e Instagram. #IAAPA

El Estudio de Impacto Económico 2025 de IAAPA para América Latina y el Caribe se emite de manera bienal. El trabajo fue elaborado para IAAPA por Tourism Economics, empresa del grupo Oxford Economics, con base en datos del año calendario 2024. Cubre 25 países y territorios de la región y cuantifica los impactos económicos directos, indirectos e inducidos de la industria de atracciones a través de una encuesta aplicada a cerca de 4.000 contactos del sector, complementada con entrevistas telefónicas y modelos econométricos propios.