El rechazo avanza: la imagen positiva de Milei se desploma en Formosa y se ubica 20 puntos por debajo de Insfrán

A pesar de los constantes agravios contra el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el presidente Javier Milei pierde en imagen positiva con el mandatario formoseño según un reciente estudio realizado por la consultora Zuban Córdoba. Dentro de los gobernadores peronistas, Insfrán es uno de los más tajantes contra las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional, al mismo tiempo que adopta medidas para mitigar el daño al bolsillo de los trabajadores.

En el informe se puede observar que la imagen positiva de Milei en la provincia se encuentra en un 37,8%, mientras que la del gobernador se mantiene en 58,4%, lo que deja un margen de casi 21 puntos a favor del dirigente peronista.

El estudio, basado en una muestra de 8.660 personas y realizado entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre de 2024, destaca la desaprobación que enfrenta el presidente, comparado con el respaldo que tienen los gobernadores en sus respectivos distritos.

Cabe destacar que Formosa fue una de las tres provincias en las que no Milei no ganó en el balotaje presidencial, junto a Buenos Aires y Santiago del Estero, además de que el libertario no visitó la provincia durante su campaña presidencial.

Cómo avanza la energía renovable en la provincia

Este miércoles, el gobernador Insfrán anunció que se firmó el convenio entre la empresa provincial REFSA y MSU Green Energys, que posibilitará la conexión del futuro parque solar fotovoltaico de Ingeniero Suárez, de 15 MW de potencia, al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Al mismo tiempo, permitirá que la inyección de la energía generada por el SADI pase a través de las instalaciones de la distribuidora provincial REFSA.

Por medio de un mensaje a través de la red social X (ex Twitter), el primer mandatario provincial informó que REFSA prestará al generador el servicio de transporte, mientras que MSU Green Energys realizará las obras de ampliación necesarias para asegurar el ingreso de la potencia del parque solar sin restricciones a la red de distribución de energía operada por REFSA. "De esta manera, la provincia de Formosa continúa desarrollando su matriz energética diversificada, reafirmando su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, para beneficio de la población y de los emprendimientos del sector privado instalados y a instalarse en nuestro territorio", concluyó Insfrán en su comunicado.

Este desarrollo del parque solar de Ingeniero Juárez, que terminará abasteciendo de energía a más de 11.000 hogares en toda Formosa, forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno provincial para incorporar energías renovables, que incluye los trabajos en el proyecto de Parque Solar de Las Lomitas y las iniciativas en el Polo Científico y de Innovación, que buscan impulsar la generación de energía limpia y fomentar el desarrollo económico local.