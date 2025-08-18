Interrumpido el flujo de petróleo ruso a Hungría tras un ataque ucraniano, según Budapest

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, asiste a una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha (no en la foto), en Budapest, Hungría

El flujo de crudo ruso a Hungría se interrumpió después de que Ucrania atacara una estación transformadora del oleoducto Druzhba, según dijo el lunes el ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio, Péter Szijjártó.

Hungría importa la mayor parte de su petróleo a través del oleoducto Druzhba, que transporta crudo ruso a través de Bielorrusia y Ucrania hasta Hungría y también Eslovaquia.

Szijjártó escribió en la red social Facebook que había hablado con el viceministro ruso de Energía, Pavel Sorokin, quien le dijo que los expertos estaban trabajando para restaurar la estación transformadora, pero que no estaba claro cuándo se reanudarán las entregas.

"Este último ataque contra nuestra seguridad energética es indignante e inaceptable", escribió Szijjártó. No dio detalles sobre el lugar o la hora del ataque.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, no confirmó ni desmintió la versión del ataque, pero escribió en la red social X que Hungría "ya puede enviar quejas" a Moscú, no a Kiev.

"Es Rusia, no Ucrania, quien empezó esta guerra y se niega a terminarla. A Hungría se le ha dicho durante años que Moscú es un socio poco fiable. A pesar de ello, Hungría ha hecho todo lo posible por mantener su dependencia de Rusia", escribió Sybiha.

El Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas de Ucrania, así como la petrolera húngara MOL , no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios. Tampoco hubo comentarios inmediatos de la refinería eslovaca Slovnaft, que recibe crudo ruso a través del mismo oleoducto.

A diferencia de muchos otros países de la Unión Europea, Hungría ha mantenido estrechos vínculos políticos y comerciales con Rusia y ha seguido dependiendo de la energía rusa desde que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022.

El año pasado, Szijjártó afirmó que el oleoducto Druzhba seguiría siendo la principal vía de importación de crudo de Hungría.

La suspensión de las entregas de petróleo del lunes se produjo tras un parón temporal la semana pasada, cuando el ejército ucraniano dijo el 13 de agosto que sus drones habían alcanzado la estación de extracción de petróleo de Uniecha, en la región rusa de Briansk.

Con información de Reuters