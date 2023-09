Horóscopo de la semana del 18 al 24 de septiembre de 2023

Horóscopo del lunes 18 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Impacto sensible ante cuestiones que pueden aparecer respecto a papeles. Arianos, procuren no debilitarse y estar atentos a la nueva búsqueda de soluciones. Minimicen y piensen en positivo en todo sentido. Momento: de color berenjena.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) A veces consideramos que pagamos precios altos por los errores que habremos cometido. Traten de no preocuparse por eso sino de ocuparse de las nuevas oportunidades que la vida nos da, para enmendar, pulir o mejorar. Momento: de color lila.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día para meditar sobre lo que se logró hasta el momento y poder entonces evaluar hacia dónde van. Energía que surge y los puebla de creatividad. El amor con avances interesantes, manejan de otro modo lo que sería una habitual reacción negativa. Momento: de color café con leche.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Lejos un lunes apacible en el que los ojos internos pueden ver la mejor parte de las cosas que se viven. Se aproximan a mejores y más convenientes soluciones en el plano de las finanzas. Sientan cancerianos que pueden lograr lo que desean. Momento: de color blanco luna.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos hay situaciones que a veces no podemos afrontar y que nos lleva a tener pensamientos negativos, si bien hoy sería un día así, la posibilidad de no desesperar está en sus manos. Verán hacia la noche que llega la paz. Momento: de color anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Impaciencia que llega dada la falta de respuestas respecto a reclamos o trámites truncos. Habrá que armarse de paciencia y reconocer que hay cosas que se nos escapan de las manos y es bueno pensar que otras manos otorgarán la solución. Momento: de color turquesa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día de decisiones que les dará un mejor panorama respecto a problemas financieros a los que les encontrarán otras salidas. Momento bueno en el plano afectivo, disfruten de lo que tienen. Momento: de color manteca.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Lunes muy lunático para los escorpiones que siempre están rebosantes de energía. Hoy un día intuitivo y con mucha carga de sensibilidad e intuición. Calor en familia. Momento: de color añil.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos las cuestiones amorosas con resabios algo molestos del pasado podrían afectar el día armonioso que podrían tener. Las claves para poder crecer en el plano de las actividades deberían empezar a tenerlas preparadas. Empuje. Momento: de color bígaro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No sientan que están colapsados. Ustedes son expertos en poder separar las cosas y en racionalizar cada vivencia de la vida que hoy sería muy útil aplicar. Presten atención a noticias que llegarían respecto a papeles. Novedad. Momento: de color lacre.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sellen las palabras al momento de declarar lo que sienten a sus parejas. Por eso es un día en el que podrían complicarse las cosas si no funcionan desde la verdad. Ritmo en las mentes respecto a la creatividad y las aspiraciones. Momento: de color fucsia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No terminan de quedar claras las respuestas que reciben de sus allegados en el plano de las actividades. Posibilidad de revisión y reconocimiento por parte de personas del trabajo. Amor con inspiración y ansias de tener momentos alegres. Momento: de color amaranto.

Horóscopo del martes 19 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Llegarían a desvelarse por pensar todo el tiempo en los problemas económicos o sobre las actividades. Comprender el estado del mundo ayuda a poder bajar los decibeles y poder conectarse con que las cosas encauzarán su rumbo. Momento: de color cereza.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sienten que superan las cosas que les ocurren en el plano afectivo. Las verdades afloran aún cuando se trata de no querer verlas. Observen las cuestiones familiares con mayor cautela y con ánimos de poder resolverlas o ayudar a ello. Momento: de color celeste.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Posibilidad de concreciones a futuro en el plano de las actividades. Se sinceran con sus parejas y se animan a pronunciar las palabras que no creyeron poder decir. Evolución en el plano de las finanzas, logran acercarse a soluciones. Momento: de color beige.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Reconocimiento que esperaban hace tiempo que los repleta de goce y les optimiza la autoestima. Noticias alentadoras aún pareciendo mínimas para otros pero de alegría para ustedes. Potencia emocional y regocijo interno. Hoy se llenan de energía. Momento: de color turquesa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Aún en tiempos difíciles ustedes pueden sacar de la galera energía suficiente como para seguir el camino. Se sientan a planificar de nuevo y a proyectar ideas que tienen hace tiempo. El amor con deseos y buen brío los ayuda a seguir sosteniéndose. Momento: de color mandarina.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La estabilidad vendría de a poco virginianos, luego de mucho clamor en el plano de las relaciones de pareja. Idas y vueltas que dejarían de lado los resquemores. Sienten que avanzan en los proyectos que tienen en mente. Claridad. Momento: de color transparente.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos día intenso para las emociones que se sentirán más livianas y contempladas por diálogos sinceros con sus parejas. Aprovechan la corrección de errores del pasado y sueñan con cosas posibles de plasmar. Salud mental óptima. Momento: de color rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Fuerte sensación de impotencia ante rumores que llegan respecto al plano de las actividades. No dispongan de sus energías para perderlas en cosas sin sentido. Defiéndanse de la adversidad ignorando las bajezas. Amor que ayuda y contempla. Momento: de color granate.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Llegan sensaciones emocionales que los alivian e incentivan a seguir adelante. Poder controlar las emociones ayuda siempre en la vida. Somos seres mentales y afectivos, las emociones son un condimento clave pero que debemos aprender a manejar. Momento: de color amarillo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Noticias alentadoras que los hacen ilusionar positivamente respecto a problemas con papeles. Aguarden que se van encaminando. Jornada apta para revisar actitudes erróneas que a veces tienen en la familia, apunten a lograr que reine el equilibrio. Momento: de color bermellón.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con ventaja en el día dada la enorme creatividad que sentirán hoy respecto a retomar o pulir proyectos. Nacen en ustedes ideas para compartir o proponer a personas de su confianza. Se ordenan los pensamientos. Se armonizan. Momento: de color verde bosque.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos revuelan en sus cabezas algunas ideas derrotistas que deberían expulsar sin temor. A veces nos quedamos en el dolor o las broncas y eso no nos da ningún aporte positivo. En épocas raras hay que apuntar hacia la luz. Momento: de color púrpura.

Horóscopo del miércoles 20 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día intermedio que los alienta a poder seguir adelante con ciertos trámites sin respuesta que tienen. La insistencia a veces nos permite avanzar sobre donde creemos que está perdido. Trabajen internamente el manejo de los nervios. Calma. Momento: de color violeta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las causas de ciertos problemas a veces no podemos encontrarlas, pero asumir que todo es por algo nos ayuda a sentirnos más contemplados por el Todo mismo. Angustias que ceden, llamen a amigos, tengan presentes a quienes los quieren. Momento: de color canela.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Situaciones algo incómodas que se dan por llamados o conversaciones que surgen tener. Posterguen tomar decisiones que afectan lo que sienten, la contradicción nos hace cometer errores. Día para usar los frenos y exponer lo mejor de la personalidad. Momento: de color castaño.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos las pretensiones que tenemos a veces nos sobrepasan y no nos permiten ver la realidad de las cosas posibles. La vida siempre trae premios, pero son a la medida de lo que nos sirve a cada uno para poder cumplir con nuestras lecciones. Momento: de color púrpura.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sentirán que logran resolver algunos problemas de larga data en el plano de las actividades. Ayuda que llega de cierto dinero que los complementa en la situación algo complicada que los aqueja. Piensen en positivo y vean el despliegue natural de las cosas. Momento: de color mandarina.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos sienten que necesitan tomarse algunos permisos internos para poder relajarse desde adentro y hacia afuera. El cómo estamos afecta directamente a quienes nos rodean. Procuren trabajar los miedos, no se aten a ellos. Libertad próxima. Momento: de color lavanda.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Área emocional algo dispersa y con altibajos. Día para realmente tomarse el tiempo preciso como para poder organizarse internamente. Miércoles con la regencia mercuriana que alienta la iluminación intelectual y racional. Momento: de color blanco.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sensaciones encontradas respecto a cuestiones afectivas. Son como olas de preguntas sin respuestas que invaden el día. Revisen la posibilidad de plantearse hasta dónde les sirve semejante uso de las energías. Finanzas en mejoría, no desesperen. Momento: de color carmesí.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Usualmente canalizan los problemas de manera más inteligente, hoy podría ser un día en el que las emociones primen sobre la razón. Busquen calmarse. Cambio de planes respecto a emprendimiento por el que en realidad no tenían mucha seguridad. Momento: de color berenjena.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas con posibles noticias alentadoras en el plano de las actividades. Nuevos proyectos saldrían a luz con cierto acomodamiento y posibilidad de ser plasmados. Buscan poder limar asperezas con las parejas. No olviden que es importante escuchar al otro. Momento: de color aguamarina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos debieran tratar de trabajar la tolerancia ante la opinión del otro. Saber que no siempre se tiene razón ayuda a relajar y a sentirnos más humanos. Se disparan oportunidades nuevas que debieran sentarse a considerar. La vida es movimiento. Momento: de color azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Traten de conciliar con ustedes mismos para poder dar lugar a mejorar las relaciones interpersonales. No se anticipen a suponer que cosas que esperan que se les den salgan mal. Pongan pensamientos positivos donde falta la positividad y esperen. Momento: de color púrpura.

Horóscopo del jueves, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos a las cosas no siempre podemos darle la lógica nuestra. El impulso marciano que ustedes tienen de manera natural a veces entorpece el poder conectarse con la realidad. Dejen que las cosas ocurran y aprendan a observarlas. Momento: de color marrón dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) A veces sin darnos cuenta queremos más de lo que hemos logrado aún siendo eso de excelencia o suficiente. Hay que trabajar la internalización de cómo nos manejamos respecto a la materia y Tauro tiene cierta predilección hacia ello. Momento: de color café.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos día jupiteriano como para encender esas mentes brillantes. Dejen de lado las preocupaciones por cuestiones que son momentáneas y propónganse hoy aprovechar esa iluminación para crear proyectos o plasmar ideas. Plenitud. Momento: de color rojo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sin apuro procuren hoy sentarse a organizar papeles en casa que requieren de su atención. Las cosas van encaminadas en el plano afectivo, sigan trabajando las emociones, importa hacerlo para ser más feliz. Momento: de color menta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Es un buen día como para plantearse encontrar una mejor estrategia para afrontar los inconvenientes monetarios. Llegarían posibilidades que les resultarán propicias. El amor muy convencido internamente, aproximación y compenetración. Momento: de color mandarina.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sentir que se tiene alguien al lado es muy importante. Darse cuenta del valor que tiene la compañía mejora el sentir de las penas o problemas que tengamos. Busquen abrirse más y disfrutar de lo simple. Momento: de color crema.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos hagan esos llamados que piensan podrían darles oportunidades ante sus problemas. Confíen en su fuerza interna venusinos sensibles, no olviden que cuando muestran sus valores todo apunta a lograr soluciones. Momento: de color azul.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos en una jornada jupiteariana potente en cuanto al poder de intuición que ustedes tienen de manera natural. Guíense desde allí para poder dilucidar los asuntos que los tienen preocupados, sin dejar de lado la objetividad. Conjunción y aproximación en el amor. Momento: de color fucsia.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos con mucho entusiasmo en el plano de las actividades, sabrán hoy poder dar cauce a su creatividad y animarse a proponer sus proyectos. Apuntan a poder corregir las ansiedades diarias que los llevan a cometer errores. Momento: de color aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas fíjense de seguir insistiendo sobre esos asuntos de papeles que están algo atrasados. En el plano afectivo hoy es un día con mucha posibilidad de poder concientizar que no todo es o tiene sólo una explicación racional. Abran sus corazones sin temor. Momento: de color amatista.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos hoy trabajen sobre sus modos acelerados de afrontar las cosas, podrían equivocarse. Analicen bien las decisiones a tomar sabiendo que no todo debe ser en el instante. El amor esperando esos diálogos, no desatiendan sus obligaciones. Momento: de color gris brillante.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hoy tendría que haber algún tipo de mensaje o noticia respecto a las finanzas. Piscianos no desesperen que siempre las cosas van a poder acomodarse. Vinculen su razón con su interioridad. Sabor a miel en el amor, distiendan y disfruten de sus parejas. Momento: de color cereza.

Horóscopo del viernes 22 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sería importante hacer que las cosas se den de manera más natural. Querer forzar las cosas no sería la mejor opción ni en el amor ni en nada. Aguarden los buenos resultados que podrían llegar de la mano de alguien que los está ayudando. Momento: de color verde claro.

Tauro (21 de abril a 21 de mayo) Jornada con plenitud en el plano emocional. Sienten de manera muy íntima y positiva conversaciones con sus parejas. El plano financiero estaría buscando su rumbo, procuren no desesperar y conectarse con que el mundo entero está en crisis. Momento: de color rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Pedido sin temor a personas del entorno con resultados que les sirven. Geminianos es bueno trabajar el cuerpo, la casa es un lugar muy propicio para eso, propónganse poner intención física que los distienda en algún momento del día y a diario. Momento: de color amarillo fuerte.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos renuevan esperanzas respecto a viejos conflictos con personas del entorno laboral. Estos tiempos nos están dando permisos internos para poder usar el tiempo en pos de pensar y re pensar. El amor con ansias de poder estabilizarse. Momento: de color coral.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos la fuerza de este Sol regente los instala como líderes naturales. Hoy procuren apaciguar ese ímpetu que a veces se excede y soslaya logros o frutos bellos que ustedes saben obtener sobre todo en el plano amoroso. Lucha interna que deben serenar. Momento: de color Calipso.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sinsabor ante respuestas recibidas sobre las cuales esperaban algo diferentes. Asumir que las cosas en la vida contienen contradicciones y que aún con ellas podemos pensar que son necesarias. El Universo tiene su propio orden con blanco y negro. Momento: de color púrpura.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos en un día tibio internamente. Aprovechen para poder distinguir el buen aporte que nos da estar tranquilos. Búsqueda de proyectar con fe sus ideas, actitud muy a tener en cuenta ante las inseguridades que a veces los caracteriza. Iluminación. Momento: de color maíz.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos buen día para concreciones en el plano de las actividades o financieras. Vivirán este viernes con una sonrisa de alivio. Hay algunas cuestiones con amigos que ameritan llamarlos. El reconocimiento de nuestros errores nos hacen evolucionar. Momento: de color oro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Jornada con algunas esperas o falta de respuestas que parecían llegar. No es menester presionarse internamente para conseguir los objetivos. Manejar las emociones y los nervios es una tarea que todos tenernos necesidad de hacer. Pensamientos claros. Momento: de color anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sensaciones encontradas en el área familiar, sienten que no se les comprenden sus puntos de vista, sin embargo revisando las actitudes encontrarán la clave del problema. El plano financiero con un día en el que se clarificarían y encausarían preocupaciones. Momento: de color cereza.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos, busquen la mejor parte de cada cosa que vivan. Hoy es un día que podrían sentir que sus estructuras antiguas podrían cambiar alivianándolos en el cargo interno de sus culpas. Aprender a disculparse ayuda a la vez que cambiar lo negativo, salva. Momento: de color azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos nueva ruta en el plano de las actividades. Se conectan con una potente necesidad de hacer algo nuevo que les permita explayarse en lo creativo. Amor con pinzas, por momentos se retraen y dejan de confiar en el otro. Siempre apunten a dialogar. Momento: de color algas.

Horóscopo del sábado 23 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Decir lo que se piensa desde el impulso potente que los caracteriza no siempre es bien recibido arianos. Es esta una jornada interesante en la que el juego emocional se conjugará con el momento de ponerse a pensar antes de decir. Alma con calma. Momento: de color verde esmeralda.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Actitud de amor al escuchar a amigos en situación penosa. Sacan a luz el don de comprensión y ayudan. Salud mental y emocional en equilibrio que podrían aprovechar hoy y siempre para sentir que la vida mejora todo el tiempo. Siempre es posible estar bien. Momento: de color manteca.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos buena jornada de reencuentro en el plano de los afectos intrafamiliares. Notan que deben comenzar a aceptar que el valor de la libertad de opinión dentro de casa es necesario. Actividades con pensamientos interesantes llenos de creatividad. Momento: de color amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos hagan caso omiso a rumores que pueden llegarles sobre opiniones que se tiene de ustedes. Un don interesante es tener altura para tomarse las cosas y otro es el poder de la reflexión. Amor de pareja con mucha calidez. Momento: de color topacio.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Impresiones negativas ante posibles noticias que los desalientan en el plano de las actividades. No desesperen leoninos, ustedes confíen en sus dotes e inteligencia. Pasajera discusión con las parejas o amigos, no es malo el intercambio de opinión. Simplicidad. Momento: de color amaranto.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Presten atención virginianos, es éste un día algo movido en el plano afectivo. No retrocedan a actitudes del pasado que nada positivo les dieron. Sería bueno para ustedes ya que están en casa poder tomarse el rato para estirar sus cuerpos y respirar profundo. Momento: de color violeta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Esquiven discutir cosas banales o superficiales que al serlo pueden llevarnos a perjudicar los buenos momentos que podemos pasar en casa. Intenten vencer los miedos que a veces los paralizan para poder emprender que sus deseos se hagan realidad. Momento: de color cerceta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos despliegan su impresionante energía para poder desarrollar ideas innovadoras y positivas en el área de las actividades. Toman las riendas de los problemas intrafamiliares y hacen su aporte lúcido repleto de fuerza sana en pos del bien de todos. Momento: de color plata.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos no sumen nervios por pensar en cosas que los afectaron en el pasado. Saber que existe la contrariedad y que muchas de las veces que los humanos hieren, lo hacen sin querer o saber la profundidad del malestar que generan. Respiren profundo y exhalen el dolor. Momento: de color blanco luna.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hoy un día pleno con ganas de mover las cosas en casa y de como todos los días hacer circular el aire que respiramos dentro. Todo es energía por eso hay que cuidarla y renovarla. Los buenos pensamientos sobre allegados les harán sacarse una culpa lejana. Momento: de color avellana.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Conéctense hoy con sus intereses personales, sus ambiciones o deseos. Deberían poder ver a futuro con mucha esperanza y no desesperar en el presente. Las cosas siempre se acomodan. No desvíen energía inútilmente a cosas que no tienen importancia real. Momento: de color acero.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se sentirán amparados al ver que pueden derivar asuntos que los preocupan a personas con buena intención de ayudarlos. Sentirán el cariño del otro que los hará pensar. Momentos de sensación de liberación y de alegría en este día de premio. Momento: de color rojo brillante.

Horóscopo del domingo 24 de septiembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos domingo que invita a las reflexiones y los pensamientos que colaboren a mejorarnos como personas. Observen a sus familiares que podrían estar guardando angustias que les cuesta decir. Busquen el diálogo. Ameno día para generar paz y armonía. Momento: de color rosa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos hay tema pendientes en su haber afectivo que deberían revisar y tratar de solucionar. Podrían estar recibiendo propuestas en el ámbito laboral de las que tendrían que tener cierto cuidado. Sabemos que no todo lo que brilla es oro. Precaución. Momento: de color café.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Jovialidad interna en esta jornada de domingo tranquila y apacible. Disfrutarán de la intimidad del hogar haciendo cosas por el mismo. Limpiezas profundas y ventilando como todos los días. Se sienten tranquilos con sus logros. Plenitud. Momento: de color amaretto.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Mucha vitalidad para los sensibles regidos por la bella Luna. Tienen sensaciones encontradas pensando en personas del pasado. Cuiden su normal desempeño de las emociones y no caigan en depresiones innecesarias. Todo es por algo. Momento: de color lirio.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Se desempeñan con tranquilidad en este día que aporta la posibilidad de poder descansar y darse permisos. Estarán receptivos y analíticos para revisar cuestiones del trabajo o de los proyectos que tengan en mente. Satisfacción y agrado. Momento: de color oliva.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos presten atención a los reclamos de sus parejas. Escuchen y consuelen las inquietudes que les reclaman. Es buen momento para tomar un cambio en la rutina que quizás los esté alterando y dándoles stress. Las cosas pueden tomarse distinto. Momento: de color amarillo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos analicen el modo en que comen y lo que comen. Trasladar la ansiedad a la comida no es la mejor opción. Búsquense el rato para hacer alguna serie de ejercicios en casa, hay muchas opciones para poder hacerlo. Amor con ilusión y alegría. Momento: de color celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Simpatía por personas que les hablan. Las nuevas maneras de comunicarse pueden aportar personas interesantes. Se gana tiempo en este día domingo para adelantar cosas del trabajo. Muy aprovechable jornada para ponerse al día con cosas atrasadas. Momento: de color verde claro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Procuren no perder el control dejándose llevar por los impulsos. Siempre los momentos nos dan la oportunidad de elegir. Conversaciones que los alientan a buscar para futuro nuevos horizontes en el plano de las actividades. Hoy agradezcan lo que tienen. Momento: de color zanahoria.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Busquen flexibilizar de mayor manera el modo de relacionarse afectivamente. Escuchen a sus seres queridos y valoren esas palabras vertidas desde el amor. Encrucijada financiera que les producen nervios y alteraciones, hoy dejen de pensar tanto. Momento: de color celeste.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aporten a la jornada al despertarse una mejor energía, un propósito de estar calmos y con el resurgir del entusiasmo. Verán venir buenas nuevas en el momento que mejor les siente y les aporte. Apelen a la simpleza y a una mejor opción de vivir en paz. Momento: de color verde bosque.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día ideal para hacer limpiezas en las casas. Hoy es un domingo muy cargado de energía para los receptivos piscianos, aprovechen esa iluminación que no es difícil para ustedes percibirla. Orienten sus pensamientos para poder cumplir sus ideales. Momento: de color durazno.

