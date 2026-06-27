Hezbolá rechaza acuerdo entre Israel y Líbano mediado por EEUU y lo califica de "capitulación"

Puesto militar israelí en Líbano, visto desde el norte de Israel

Por Jana Choukeir, Eman ​Abouhassira y Pesha Magid

27 jun (Reuters) - El líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó el sábado —un día después de su firma— ‌un acuerdo de seguridad ‌entre el Líbano e Israel mediado por Estados Unidos, calificándolo de capitulación ante Israel.

En el último ejemplo de las continuas hostilidades, a pesar de los repetidos alto el fuego y acuerdos, Israel lanzó un ataque con drones en el sur del Líbano.

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Más de un millón de libaneses se han visto obligados a ​abandonar sus hogares a ⁠causa de un conflicto que se ha desarrollado en paralelo ‌a la guerra más amplia con Irán. Hezbolá ⁠e Irán afirman que Washington se ⁠comprometió a poner fin a las hostilidades en el Líbano como parte del memorando de entendimiento firmado hace dos semanas para poner ⁠fin a la guerra más amplia.

El marco acordado el ​viernes prevé una retirada israelí por fases ‌de algunas zonas del sur del ‌Líbano, junto con el despliegue del Ejército libanés. No obstante, ⁠se permitiría a las fuerzas israelíes permanecer en una zona de seguridad ampliada por el momento, a la espera de una mayor aplicación del acuerdo.

En un comunicado, Qassem lo calificó de "nulo ​y sin ‌efecto" y acusó al Gobierno libanés de hacer concesiones unilaterales y de socavar la soberanía del Líbano.

Criticó las disposiciones que vinculan la retirada de Israel al desarme de Hezbolá, afirmando que, en la práctica, legitimaban la ⁠presencia militar israelí y traspasaban "todas las líneas rojas".

El grupo continuaría su resistencia armada, añadió: "No abandonamos el campo de batalla en las circunstancias más difíciles, y no lo abandonaremos".

La agencia estatal de noticias del Líbano informó que un dron israelí atacó Nabatieh al-Fawqa el sábado. La región se encuentra fuera de la zona de seguridad que aparece ‌en un mapa publicado por Israel del territorio que sus tropas seguirán controlando.

El Ejército israelí dijo a Reuters que había llevado a cabo el ataque utilizando un dron, ya que no contaba con tropas en las inmediaciones. Afirmó que el objetivo era una persona ‌que representaba una amenaza para sus fuerzas, sin aportar más detalles ni pruebas.

Qassem dijo que el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ‌alcanzado a ⁠principios de este mes, que garantiza la integridad territorial del Líbano, debería servir de base para poner ​fin al conflicto, en lugar del acuerdo de Washington del viernes.

(Reportaje de Jana Choukeir, Eman Abouhassira en Dubái y Pesha Magid en Jerusalén; edición de Peter Graff; Editado en Español por Ricardo Figueroa)