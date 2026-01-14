Dinamarca y Groenlandia se enfrentarán a Vance en un encuentro de alto nivel

FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, recorre la base espacial Pituffik del ejército estadounidense en Groenlandia

Los ‍ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunirán el miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente ‍de Estados Unidos, J. D. ⁠Vance, tras semanas de amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

Trump ha dicho que la isla, estratégicamente situada y rica en minerales, es vital para la seguridad estadounidense y que Estados Unidos debe poseerla para evitar que Rusia o China la ocupen.

Groenlandia y Dinamarca dicen que la isla no está en venta, que ‌las amenazas de fuerza son imprudentes y que ⁠las preocupaciones de seguridad deben resolverse ⁠entre aliados. Destacados países de la UE han respaldado a Dinamarca.

Se esperaba que el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke ‍Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, mostraran un frente unido en la reunión con Vance y ⁠otros representantes estadounidenses, entre ellos ‌el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Elegimos la Groenlandia que conocemos hoy, como parte del Reino de Dinamarca", dijo Motzfeldt en un comunicado difundido el martes por el embajador danés en Estados Unidos.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, también ‌reiteró el ‌compromiso de Groenlandia con Dinamarca, calificando la situación de "crisis geopolítica" y rechazando la perspectiva de convertirse en territorio estadounidense.

Trump, a preguntas de los periodistas a última hora del martes, desestimó la afirmación de Nielsen de que ​Groenlandia prefiere seguir formando parte de Dinamarca.

"Ese es su problema. No estoy de acuerdo con ellos. No sé quién es. No sé nada de él, pero eso va a ser un gran problema para él", dijo Trump.

Responsables de la Casa Blanca han estado discutiendo varios planes para poner a Groenlandia bajo el control de Estados ‍Unidos, incluido el uso potencial del ejército estadounidense y pagos de sumas globales a los groenlandeses para convencerlos.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha declarado que la parte más difícil de la disputa sobre el futuro de Groenlandia puede estar por ​llegar.

En un principio, Dinamarca y Groenlandia habían solicitado una reunión con Rubio, con la esperanza de mantener un debate entre altos diplomáticos sobre ​la resolución de la crisis entre los dos aliados de la OTAN.

Pero Rasmussen, de Dinamarca, dijo que Vance también ⁠había querido participar y que el vicepresidente organizaría él mismo la reunión, en la Casa Blanca.

Con información de Reuters