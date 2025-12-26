"Lealtad, compromiso y responsabilidad": Ricardo Herrera juró como secretario General de la Gobernación de La Rioja

En la mañana de este viernes, en la Residencia Oficial, el gobernador Ricardo Quintela tomó juramento al abogado Ricardo Herrera como nuevo secretario general de la Gobernación del Gobierno de La Rioja.

La designación se produjo tras la salida de Armando Molina, quien dejó el cargo para asumir como intendente del Departamento Capital. Hasta el momento, la Secretaría General de la Gobernación estuvo a cargo de Juan Luna, quien asumió de manera transitoria la conducción del área junto con la Jefatura de Gabinete. Con este nombramiento, el Ejecutivo provincial normalizó el funcionamiento de una de las áreas centrales del esquema gubernamental y reforzó su estructura institucional.

Tras la toma de juramento, Quintela destacó el contexto en el que Herrera asume la función y valoró su trayectoria política. “Es un momento muy especial para la provincia, para nuestro gobierno y para quien asume la responsabilidad del área de la Gobernación”, expresó el mandatario, al tiempo que subrayó la complejidad del escenario actual.

El gobernador resaltó especialmente el desempeño previo de Herrera como legislador nacional, remarcando su compromiso con la defensa de los intereses de La Rioja y su capacidad para construir consensos y vínculos políticos en el Congreso de la Nación. En ese sentido, consideró que esa experiencia será clave para articular propuestas junto al resto de los representantes riojanos y sostener una posición firme frente a los debates nacionales que impactan en la provincia.

Al dirigirse al flamante secretario general, Quintela remarcó que asumirá en un momento exigente, que requerirá creatividad, experiencia y compromiso político y profesional. “La tarea es simple y profunda a la vez: garantizar mínimamente la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra provincia”, afirmó durante el acto.

Asimismo, señaló que uno de los ejes de la nueva etapa de gestión será sostener y fortalecer el vínculo con el Gobierno nacional, con el objetivo de defender los intereses provinciales en un contexto que describió como adverso. En esa línea, planteó la necesidad de trabajar en la construcción de un proyecto alternativo al actual modelo nacional, que permita generar contención social y perspectivas de futuro para la ciudadanía.

El mandatario también se refirió a la situación financiera que atraviesa La Rioja, marcada por una fuerte pérdida de recursos provenientes de la Nación, y calificó el escenario como inédito para la provincia. En ese marco, agradeció el trabajo realizado por Juan Luna durante el período en el que estuvo al frente, de manera simultánea, de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Gobernación.

Por su parte, Ricardo Herrera expresó que asume el cargo con “una enorme responsabilidad y compromiso”, en un contexto complejo en la relación entre la provincia y el Gobierno nacional. Señaló que esta nueva función representa una oportunidad para fortalecer el trabajo colectivo dentro del Ejecutivo y transmitir un mensaje de esperanza a la sociedad riojana.

“Lealtad, compromiso y responsabilidad es lo que traigo para ofrecer a este cargo, y la convicción de trabajar por todos y cada uno de los riojanos”, sostuvo el nuevo secretario general.

Finalmente, Herrera indicó que sus primeros objetivos estarán alineados con los lineamientos definidos por el gobernador, especialmente en lo vinculado a la reorganización y optimización del funcionamiento del Estado provincial. Aclaró que este proceso no implicará incertidumbre para los trabajadores y trabajadoras, sino una puesta en valor de los recursos humanos con el objetivo de lograr un Estado más eficiente, cercano y al servicio de la comunidad.