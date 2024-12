Insfrán encabezó una entrega de viviendas y se refirió al fallo de la Corte: "Es un tiro de gracia al federalismo"

Durante la tarde del viernes, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la entrega de las viviendas que preadjudicó el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) de Formosa en septiembre. En el acto, el mandatario formoseño realizó una reflexión sobre la situación socioeconómica del país, al mismo tiempo que se refirió al fallo emitido por la Corte Suprema de la Justicia el jueves.

"Ayer algunos se pusieron contentos porque la Corte Suprema sacó un fallo. Me alegro, nosotros en octubre ya sacamos la necesidad de reforma de nuestra Constitución y con orgullo vengo a decirles que una vez más defendimos los intereses de cada uno de nosotros", subrayó Insfrán durante su discurso.

Del mismo modo, aseguró que "el pueblo de Formosa va a elegir a pesar de que ellos deseen que en el fallo diga quién de la oposición debe ser gobernador de Formosa". Sin embargo, recalcó que este fallo supone "un tiro de gracia al federalismo, no es algo delegado a la Nación", ya que las provincias son preexistentes a la Nación como ente.

Durante el acto, el gobernador entregó 585 viviendas en el barrio de la Nueva Formosa. A la hora de hacer la entrega, el mandatario formoseño cuestionó: "No hay obras públicas en el país, hoy comunicaron de que también el ministro Sturzenegger disolvió la secretaría de viviendas de la Nación. Ahora esos recursos que llegaban a la provincia a través de la secretaría de viviendas no vienen más. No queremos que esos impuestos que conformaban ese fondo de la vivienda que no se los queden ellos, sino que se los envíen a las provincias para que sigamos haciendo las obras que faltan".

"La inflación está prácticamente controlada, pero este año de Gobierno se aumentó a una deuda de 92 mil millones de dólares. Cuando yo hago un ajuste es para disminuir mi deuda, pero no solamente eso. Me dijeron que no iban a emitir más, y ahora tenemos el doble de la masa de la emisión que teníamos. Todas estas cosas me hacen ruido porque y escuchamos estos versos con el Mega Canje de De la Rúa, con los créditos que recibió Macri con el FMI", comparó posteriormente.

"Yo les vengo a decir que este gobernador va a estar siempre con ustedes, este gobernador no va a cambiar de ideas. Vamos a pelear siempre por la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Para la grandeza de nuestra Nación", concluyó en su discurso.

El sueño de la casa propia se hace realidad

En septiembre, el Gobierno de Formosa realizó el noveno sorteo de viviendas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) para designar a los preadjudicatarios de las nuevas viviendas ubicadas en el barrio La Nueva Formosa. Durante el evento, se sortearon seis grupos: el grupo 1, compuesto por familias que necesitaban una vivienda adaptada para discapacidad motriz (34 unidades); el grupo 2, integrado por familias con otras discapacidades (166 unidades); el grupo 3, para familias con dos o más hijos (160 unidades); el grupo 4, con familias con inscripción histórica (130 unidades); el grupo 5, constituido por aquellas viviendas con demanda general (130 unidades); y un sexto grupo, integrado por suplentes.

Una vez que se realizó el sorteo, las familias fueron designadas como preadjudicatarias. Posteriormente, se les asignó turnos para que se acercaran al IAS con toda la documentación pertinente al grupo familiar, para así poder confirmar las declaraciones juradas que realizaron de manera online. En una siguiente etapa, se dio inicio al proceso de visitas, cruzamiento de datos y verificación de toda la documentación presentada. Quienes cumplieron con todos los requisitos de la Ley FONAVI, quedaron habilitado al sorteo de ubicaciones.