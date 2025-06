En una nueva jornada de gestión territorial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó la inauguración de obras clave. En ese marco, el mandatario provincial destacó la situación financiera de la provincia en contraste con la política nacional: "Hemos recibido una provincia endeudada, deficitaria y hoy llevamos 21 años de superávit financiero. No un superávit mentiroso como hace Caputo".

Durante su intervención, Insfrán también apuntó contra el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. "Ahora estamos con que hay que sacar los dólares debajo del colchón. Qué ofendido se puso cuando un periodista le preguntó si él iba a sacar los dólares del colchón. Bajo el colchón seguro no tienen ningún dólar. Porque en un año aumentó su patrimonio 2.000% y tiene en sus declaraciones que sus dólares están afuera, invertidos en sociedades anónimas. Así que al señor Ministro le va muy bien", sostuvo con tono crítico el mandatario.

El gobernador también cuestionó la paralización de obras públicas impulsada por el Gobierno nacional y señaló que la mirada del presidente Javier Milei desconoce la realidad de la Argentina. "El Presidente dice que las obras públicas son un curro. Yo le digo al Presidente qué poco conoce a Argentina. Una obra en este paraje significa progreso para los que menos oportunidades tienen. Señor Presidente, recorra y conozca su país".

"Hoy venimos aquí a cumplir y demostrar al conjunto de los argentinos que no hay salvación individual. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Nadie se realiza en una Nación que no se realiza", expresó Insfrán, dejando clara su postura frente al paradigma individualista que promueve el gobierno nacional.

Por otro lado, el Gobernador se refirió al manejo de la política exterior por parte del Ejecutivo nacional, particularmente en relación con la cuestión Malvinas y la posición británica sobre territorios estratégicos: "El Presidente estaba conforme y contento porque Inglaterra arregló con un país chiquitito la entrega de unos archipiélagos. Y entonces decía que con el diálogo se podía lograr recuperar Malvinas. Pero abajo, el primer ministro de Gran Bretaña, le decía que Gibraltar y la Antártida son inglesas. Lógico, la geopolítica es importante".

Por último, de cara a las elecciones legislativas del 29 de junio, el gobernador convocó a los formoseños a reflexionar sobre el rumbo del país y el papel de la provincia en el contexto nacional. "Hay que elegir quién es el amigo y quién es el enemigo. Esto lo decía Perón. Al amigo, todo, y al enemigo ni justicia", citó Insfrán.

Las obras inauguradas por Insfrán

Gildo Insfrán inició este lunes 2 de junio una jornada de inauguraciones en la colonia El Progreso, donde quedó habilitada la refacción y ampliación de la Escuela Secundaria Agraria N° 3. Se intervinieron 1937 metros cuadrados con la incorporación de un aula, biblioteca, sala de informática, laboratorio, taller, polideportivo cubierto, cerco perimetral y vereda. También se refaccionaron sanitarios, cocina, sistema de bombeo y se entregó equipamiento completo.

En Bartolomé de las Casas, Insfrán inauguraró un nuevo Centro de Distribución de Agua Potable y las obras en la Escuela Primaria N° 73 y el Jardín de Infantes N° 43. La escuela fue ampliada y refaccionada en 366 metros cuadrados, incluyendo aulas, sanitarios, cocina, patio de formación y tanques de agua. En el jardín se refaccionaron 85 m², con mejoras en aulas, comedor, sanitarios y juegos infantiles.

La jornada concluyó en Comandante Fontana con la inauguración de la refacción y ampliación de la Casa de la Solidaridad y el Polideportivo Municipal. En la Casa se intervinieron 280 metros cuadrados, con nuevos sectores como quincho, cancha de bochas, sanitarios y espacios al aire libre. El Polideportivo cuenta con 1.130 metros cuadrados cubiertos, playón con gradas, vestuarios, sala de audio y escenario.