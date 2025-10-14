La devolución de los cuerpos de los rehenes de Gaza puede llevar tiempo, según la Cruz Roja

Palestinos caminan entre los escombros de edificios destruidos, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás, en la ciudad de Gaza

oct (Reuters) -El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo el martes que llevará tiempo entregar los restos de rehenes y detenidos muertos en la guerra entre Israel y Hamás y lo calificó de "reto enorme", dadas las dificultades para encontrar cuerpos entre los escombros de Gaza.

Hamás liberó el lunes a los últimos rehenes israelíes vivos de Gaza en virtud de un acuerdo de alto el fuego e Israel envió a detenidos palestinos a casa en autobuses cargados, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaraba el fin de la guerra de dos años.

Pero hasta ahora solo se han devuelto a Israel cuatro ataúdes con los restos de rehenes fallecidos, lo que deja más de 20 cuerpos aún por localizar y devolver.

"Es un reto aún mayor que liberar a las personas vivas. Es un reto enorme", dijo el portavoz del CICR, Christian Cardon, añadiendo que podría llevar días o semanas y que existía la posibilidad de que nunca fueran encontrados.

"Creo que existe claramente el riesgo de que eso lleve mucho más tiempo. Lo que decimos a las partes es que esa debe ser su máxima prioridad", añadió.

Se negó a dar más detalles sobre el posible paradero de los rehenes fallecidos, alegando lo delicado de la operación en curso.

Con información de Reuters