Fuego israelí mata a tres personas en Gaza, mientras EEUU intenta avanzar en el acuerdo

Dolientes reaccionan durante el funeral de los palestinos que, según los médicos, murieron en los ataques israelíes el jueves en el Hospital Al-Shifa, en Gaza

‍El fuego israelí mató el domingo a tres palestinos en dos incidentes distintos en la Franja de Gaza, mientras que un ‍dron israelí hirió a otros ⁠cuatro en la ciudad de Gaza, informaron el domingo las autoridades sanitarias locales.

Los médicos dijeron que el fuego israelí mató al menos a dos personas al este del barrio de Tuffah, en el norte de la Franja de Gaza, mientras que un hombre de 41 años murió a manos de las fuerzas israelíes en Jan Yunis, en el sur del enclave.

Anteriormente, trabajadores médicos habían declarado que un dron israelí había hecho ‌explosión en la azotea de un edificio de varias ⁠plantas en la ciudad de Gaza, hiriendo ⁠a cuatro civiles que se encontraban en la calle cercana.

El ejército israelí no hizo comentarios sobre ninguno de los incidentes.

CITA ENVIADOS EEUU CON PRIMER ‍MINISTRO ISRAELÍ

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron el sábado en Israel con el primer ⁠ministro israelí, Benjamin Netanyahu, principalmente para ‌hablar de Gaza, dijo Witkoff el domingo.

"La discusión fue constructiva y positiva, con ambas partes alineadas sobre los próximos pasos y la importancia de la cooperación continua en todos los asuntos críticos para la región", dijo Witkoff en un post en X.

Gaza ha quedado ‌reducida a escombros ‌en la guerra desencadenada por un ataque del grupo militante palestino Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 en el que murieron 1.200 personas, según los recuentos israelíes.

El ministerio de Sanidad de Gaza afirma que ​más de 71.000 personas, en su mayoría civiles, han muerto por fuego israelí desde entonces. También afirma que al menos 480 personas han muerto por fuego israelí desde que entró en vigor un acuerdo de alto el fuego el pasado octubre.

AMBAS PARTES INTERCAMBIAN CULPAS

Israel ha declarado que cuatro soldados han muerto a manos de militantes en Gaza desde que comenzó el ‍alto el fuego. Ambas partes han intercambiado culpas por las violaciones de la tregua.

A principios de este mes, Washington declaró que el plan había pasado a una segunda fase, en la que se espera que Israel retire más tropas de Gaza y Hamás ceda el control de la ​administración del territorio.

Mientras tanto, en Jan Yunis, más de 100 personas asistieron el sábado al funeral de una persona muerta por disparos de drones israelíes, tras ​celebrar oraciones especiales ante su cadáver envuelto en blanco en el depósito de cadáveres del hospital Nasser.

"Son unos mentirosos, no hay ⁠alto el fuego", dijo Fares Erheimat, familiar del fallecido, durante el funeral.

Con información de Reuters