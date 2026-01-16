Pese a la crisis, Formosa mantuvo sin cambios el precio de la garrafa durante todo 2025

Por la crisis económica que atraviesa el país y el aumento de los servicios básicos de los hogares, Formosa tuvo el precio de la garrafa a un valor constante en todo el terriotrio provincial durante el 2025. Esta estabilidad en el valor aporta alivio a los consumidores locales.

En enero del año pasado el valor del envase había pasado de $14.000 a $16.000. Desde entonces, no volvió a modificarse y esta semana el precio se mantiene idéntico al de aquel momento, algo llamativo si se tiene en cuenta que en años anteriores el gas solía reflejar rápidamente la inflación con subas frecuentes.

La estabilidad cobra aún más relevancia al tratarse de un insumo esencial para miles de hogares formoseños, en especial en aquellas zonas donde no llega el servicio de gas natural. Durante el relevamiento también se indicó que otras marcas presentes en la provincia manejan precios similares, con leves diferencias asociadas principalmente al costo del flete.

Un logro formoseño ante los aumentos

La eficiencia operativa de Refsa se apoya fundamentalmente en su estratégica logística local, centrada en una planta de almacenamiento y fraccionamiento situada cerca del Parque Industrial. Desde este núcleo, se gestiona la recarga y posterior distribución de garrafas hacia diversos puntos de la provincia.

Este despliegue resulta clave para optimizar los costos y mantener la competitividad del servicio. En la actualidad, esta estructura permite que el precio de la garrafa permanezca estable, sin variaciones inmediatas para el consumidor. Esta continuidad en los valores vigentes se traduce en un beneficio directo para la economía de los hogares formoseños y brinda previsibilidad en el presupuesto familiar destinado a energía.

Formosa despliega acciones para garantizar el acceso a los subsidios

Formosa, a través de la Defensoría del Pueblo, activó mecanismos de asistencia para que los usuarios puedan navegar el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) dispuesto por Nación. Bajo este esquema unificado para luz y gas, el Estado Nacional determina la asistencia al basarse en los ingresos y el patrimonio familiar, además de establecer un límite de ingresos inferior a tres Canastas Básicas Totales para acceder al beneficio.

Es fundamental que quienes percibían la Tarifa Social, el Programa Hogar o utilicen garrafas realicen la nueva inscripción en el sitio oficial, mientras que aquellos registrados previamente en el RASE no necesitarán reempadronarse. A pesar de estas gestiones, existe una profunda preocupación en la provincia debido al tope de consumo subsidiado fijado en 300 kWh, una cifra que resulta insuficiente para el clima extremo del norte argentino.