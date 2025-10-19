Ladrones roban joyas "de valor incalculable" del Louvre de París y huyen en motos

Vehículo policial junto a la entrada del Museo del Louvre tras la denuncia de un robo, en París

19 oct (Reuters) -Unos ladrones entraron el domingo en el Museo del Louvre de París por una ventana y robaron joyas de "valor incalculable" antes de huir en motos, informó el Gobierno francés.

Los ladrones atacaron hacia las 0730 GMT, cuando el museo ya había abierto sus puertas al público, y entraron en el edificio de la Galería de Apolo, que alberga las joyas de la Corona francesa, informó el Ministerio del Interior en un comunicado, que no precisó qué se habían llevado exactamente.

"La investigación ha comenzado y se está elaborando una lista detallada de los objetos robados. Más allá de su valor de mercado, estos objetos tienen un valor patrimonial e histórico incalculable", señaló el comunicado, que añadió que no se registraron heridos, ni entre el público ni entre el personal del Louvre o las fuerzas del orden.

El Louvre, el museo más visitado del mundo y hogar de la Gioconda de Leonardo da Vinci, dijo en X que permanecería cerrado durante el día debido a "razones excepcionales".

A principios de año, los responsables del Louvre solicitaron ayuda urgente al Gobierno francés para restaurar y renovar las vetustas salas de exposición del museo y proteger mejor sus innumerables obras de arte.

El año pasado, el Louvre recibió 8,7 millones de visitantes.

Con información de Reuters