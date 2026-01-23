El Gobierno francés supera las mociones de censura por el presupuesto

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pronuncia un discurso durante un debate previo a la votación de dos mociones de censura contra el gobierno francés en la Asamblea Nacional en París, Francia

Por Elizabeth Pineau ‍y Dominique Vidalon

PARÍS, 23 ene (Reuters) - El Gobierno francés superó el viernes dos mociones de censura en ‍el Parlamento por su ⁠decisión de forzar la aprobación de la parte de ingresos del presupuesto de 2026 sin dar la última palabra a la Asamblea Nacional.

Un total de 269 diputados votaron a favor de la moción de censura presentada por el partido de extrema izquierda France Unbowed, junto con los Verdes y los Comunistas, mientras que se ‌necesitaban 288 votos para derrocar al Gobierno. ⁠Aún menos apoyaron una segunda ⁠moción de censura, presentada por la extrema derecha.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El primer ministro, Sébastien Lecornu, invocará de nuevo el artículo 49.3 ‍de la Constitución para forzar la aprobación de la parte de gastos del presupuesto ⁠en la Asamblea Nacional, una ‌medida que casi con toda seguridad desencadenará nuevas mociones de censura.

El Gobierno del presidente Emmanuel Macron se ve obligado a eludir al Parlamento tras meses de negociaciones en las que no se ha ‌logrado aprobar ‌un proyecto de ley de finanzas para reducir el déficit en una Cámara Baja donde ningún partido tiene mayoría.

LE PEN DICE QUE LOS VOTANTES CASTIGARÁN A LOS PARTIDARIOS DEL GOBIERNO

En ​la búsqueda de un presupuesto, Macron perdió dos gobiernos y vio cómo Francia se sumía en una agitación pocas veces vista desde la creación en 1958 de la Quinta República, el actual sistema de gobierno.

Con Francia dependiendo de un presupuesto de prórroga de emergencia del año ‍pasado para mantenerse a flote, Lecornu hizo concesiones de última hora a principios de este mes para asegurarse el acuerdo de los socialistas de no derribar el Gobierno si recurría al uso de los poderes constitucionales ​especiales.

La líder de extrema derecha Marine Le Pen dijo que los opositores al Gobierno que apoyaran a Lecornu en el ​voto de confianza pagarían el precio en futuras elecciones, incluidas las locales de marzo y las ⁠presidenciales de 2027.

Con información de Reuters