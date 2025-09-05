Putin afirma que el gasoducto a China será beneficioso para ambas partes

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronuncia un discurso durante una sesión plenaria del Foro Económico Oriental en Vladivostok, Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el viernes que el gasoducto Power of Siberia 2, previsto para China, era un "proyecto mutuamente beneficioso" y que el precio del gas se basaría en una fórmula de mercado similar a la utilizada para los suministros a Europa.

Rusia propuso la ruta hace años, pero el plan ha cobrado urgencia al buscar en Pekín un cliente que sustituya a Europa, que intenta desligarse de los suministros energéticos rusos tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022.

Rusia y China firmaron un memorando vinculante para construir el gasoducto durante la visita de Putin a China esta semana, pero la empresa energética rusa Gazprom , que pretende empezar a suministrar gas a través del gasoducto en 2030, dijo que aún no se había acordado el precio.

"Se trata de uno de los mayores proyectos energéticos del mundo", dijo Putin en un foro económico celebrado en Vladivostok.

Dijo que el precio "se calculará utilizando esencialmente la misma fórmula que para las entregas a Europa... Está totalmente basado en el mercado".

Rusia ha perdido la mayor parte de su mercado de gas en Europa desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Zandanshatar Gombojav, primer ministro de Mongolia, país por el que pasará el nuevo gasoducto, dijo en el mismo acto que Ulán Bator estaba dispuesto a seguir adelante, pero que quedaban detalles por concretar.

Mongolia podría comprar parte del gas ruso, añadió.

Con información de Reuters