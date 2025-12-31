El gobernador Insfrán saludó al pueblo formoseño y deseó un 2026 de "paz y bienestar"

El gobernador Gildo Insfrán escribió en sus redes sociales el saludo para el pueblo de Formosa en el que se refirió al 2026, como un año "de paz y bienestar" para el pueblo del Norte Grande.

En su cuenta personal X (ex Twitter), el mandatario formoseño celebró la llegada del próximo año: "Recibimos este año nuevo con esperanza, unidos y fortalecidos para seguir construyendo dia a dia el futuro que soñamos, con el esfuerzo colectivo y la fe que nos caracteriza como pueblo". "Por un año en paz, bienestar y nuevas realizaciones para nuestra comunidad", sentenció el mandatario.

Aumento salarial del 55%

En un año atravesado por el ajuste nacional y el desfinanciamiento a las provincias, Formosa acumuló en 2025 un aumento salarial del 55% para el sector público, muy por encima del 14,81% otorgado a los empleados del Estado nacional. La brecha refleja no solo el impacto de las políticas de recorte impulsadas desde Nación, sino también una definición política provincial orientada a sostener el ingreso real de los trabajadores estatales.

La provincia gobernada por Gildo Insfrán logró así duplicar la proyección salarial nacional y superar ampliamente los acuerdos alcanzados en otras jurisdicciones. El último incremento, anunciado en octubre, consistió en una recomposición del 10% aplicada en un único tramo para la Administración Pública Provincial, que alcanzó tanto a agentes activos como pasivos, e incluyó jubilaciones y pensiones de la Caja de Previsión Social.

Este aumento se sumó al anunciado en febrero, cuando el Ejecutivo provincial dispuso una suba del 45% para el primer semestre del año, también extensiva a trabajadores activos y pasivos. A estas medidas se agregan los incrementos otorgados durante 2024, que totalizaron una mejora del 110%, por lo que el esquema salarial acumulado alcanza un 155% en el período 2024–2025.

Según señaló el gobernador en ambos momentos, esta política salarial forma parte del esfuerzo provincial por apuntalar el poder adquisitivo del empleo público, en un contexto de deterioro sostenido de los ingresos provocado por las medidas económicas nacionales, que impactan de manera directa sobre el consumo, la actividad y la recaudación de las provincias

La provincia dispuso además un Salario Mínimo de Bolsillo Garantizado de $880.000 para todos los escalafones de la Administración General, cifra que excluye asignaciones familiares y otros complementos. En la misma línea, la jubilación mínima provincial asciendió a $721.600, mientras que la ANSES paga $396.266. En cuanto al salario docente, Formosa fijó un mínimo de $911.800 frente a los $500.000 de Nación.